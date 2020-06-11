Kadıköy'de belediye binasında intihar girişimi
|11 Haziran 2020 21:15
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Kadıköy'de'ki olay, saat 15.00 sıralarında Hasanpaşa'da bulunan Kadıköy belediyesinde meydana geldi.
Simitçilik yapan İbrahim A., 6 katlı binanın en üst katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Cama çıkan kişiyi gören çalışanlar polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler vatandaşlar ve çalışanları uzaklaştırmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri de tedbir amaçlı yastık açtı. Sağlık ekipleri de tedbir amaçlı hazır bulundu. İntihar girişiminde bulunan İbrahim A.'nın camın kenarında yürüdüğü anlar çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.
ÇEVREDEKİLER SALGINA ALDIRIŞ ETMEDEN İZLEDİ
Ekiplerin intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna çalışmaları sürerken, çevredeki bazı vatandaşlar sosyal mesafe kuralına aldırış etmeden cep telefonlarıyla görüntü çekmeye çalıştı. Polis, güvenlik şeridi çekerek görevliler dışındaki vatandaşları belediye binasından çıkardı. Polisin 1 saat süren çalışmaları sonucu ikna edilerek aşağıya indirilen İbrahim A. ambulansla hastaneye götürüldü.
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