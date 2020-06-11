Messenger'in Kids uygulaması Türkiye'de kullanıma açıldı
|11 Haziran 2020 21:20
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Facebook, bugün yaptığı bir açıklamayla Messenger Kids'i Türkiye'de hayata geçirdiğini duyurdu. Bugün itibarıyla, Türkiye'deki ebeveynler çocuklarının arkadaşlarıyla bağlantı kurması için Google Play, Apple App ya da Amazon App mağazaları üzerinden Messenger Kids'i indirebiliyor.
Facebook'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Facebook'un çevrimiçi güvenlik, çocuk gelişimi ve medya uzmanlarından oluşan Gençlik Danışmanları (Youth Advisors) ekibinin geliştirdiği Messenger Kids ilk kez 2017 yılında, çocuklarının arkadaşları ve aile bireyleriyle eğlenceli ve kontrollü bir ortamda bağlantı kurmasını isteyen ebeveynlere yönelik bir platform olarak faaliyete geçti. Ücretsiz görüntülü sohbet ve mesajlaşma uygulaması, aynı zamanda Türkiye'de sosyal mesafe uygulamalarının devam ettiği ve yaz tatilinin yaklaştığı bu süreçte ebeveynler için oldukça etkili bir çözüm sunuyor" denildi.
Ebeveyn kontrolü özelliklerinin ön planda olduğu, ancak Türkiye'deki çocuklara çevrimiçi ortamda nasıl bilinçli bir şekilde bağlantı kurabileceklerini de göstermeyi hedefleyen bir hizmet sunmak isteyen Facebook, Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Betül Ulukol'a danışarak Messenger Kids'in Türkiye lansmanı öncesinde Ulukol başkanlığında bir ebeveyn yuvarlak masa toplantısı düzenledi.
Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş, "Kendim de bir ebeveyn olarak, çocuklarım çevrimiçi ortamda arkadaşlarıyla bağlantı kurarken ve iyi zaman geçirirken onların güvenliğinden endişe duymamanın ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyorum. Bu nedenle, çocuklara güvenli, yaşlarına uygun ve arkadaşlarıyla iletişim kurarken aynı zamanda öğrenebilecekleri ve dijital dayanıklıklarını ve dijital vatandaşlıklarını geliştirebilecekleri bir alan sunmayı hedefleyen Messenger Kids'i Facebook olarak Türkiye'de hayata geçiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum."
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