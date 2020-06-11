1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP'den 'öğrenci' ve 'ehliyet' affı çağrısı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, öğrenci affı çıkarılması talebinde bulundu. Gürer, ehliyetlerine el konulan kişilerle ilgili de çağrı yaptı.
 11 Haziran 2020 21:22
Yazdır
CHP'den 'öğrenci' ve 'ehliyet' affı çağrısı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çalışma hayatının "sorunlar yumağı" olduğunu öne sürerek, zor durumdaki esnafın, işçinin, memurun sorunlarının çözülmesini istedi.

Gürer, Meclis'te yaptığı basın toplantısında, salgın sürecinde çok sayıda iş yerinin kapandığını, esnaf ve çalışanların mağduriyetler yaşadığını söyledi.

Bu konuda yapılan çalışmaların yeterli olmadığını savunan Gürer, iktidarın çözüm üretmesinin şart olduğunu ifade etti.

Gürer, daha önce 696 sayılı KHK ile taşeron firmalarda çalışanların kadroya alınacağının duyurulduğunu dile getirerek, bu süreç sonunda taşeron firma çalışanlarının kadroya alındığını kamuoyunun genel bir algı olarak kabullendiğini iddia etti.

Ancak bunun böyle olmadığını öne süren Gürer, belediyelerde çalışan 400 bine yakın işçinin belediye şirketlerine geçirildiğini, asıl işi yapmalarına rağmen kadroya alınmadığını savundu.

Gürer, ayrıca belediyelerde 5 ay çalışan geçici işçilerin kadroya alınmadığı gibi izinle 4 ay daha çalıştırılma hakkından muaf tutulduklarını ileri sürdü.

ONLARA DA İŞSİZLİK MAAŞI VERİLSİN

Üniversiteli işçilere de toplu iş sözleşmesinde kadro sözü verildiğini, onlara verilen sözün de 5 yıldır tutulmadığını iddia eden Gürer, Milli Eğitim Bakanlığında hizmetli olarak görev yapan 32 bin kişinin 15 Haziran'da 2 aylığına işsiz kalacağını, bu süreçte farklı bir yerde de çalışamayacağını söyledi. Gürer, bu kişilere de 2 ay boyunca işsizlik fonundan maaş verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Gürer, doktor ve hemşire dışıda bulunan sağlık çalışanlarının da hastalık riski altında bulunduğunu ve bu taşeron çalışanlarının da sorunları olduğunu iddia etti. Bu kişilere de kadro verilmesi gerektiğini söyleyen Gürer, sağlık meslek lisesi mezunlarına da iş sözü verildiğini ancak onların hakkının da verilmediğini öne sürdü.

Gürer, engellilere de memur olması konusunda yüzde 3 kota uygulandığını ancak bu kotanın yüzde 6'ya çıkarılması gerektiğini belirterek, engellilerin sadaka istemediğini kaydetti.

İktidarın sorunları çözmesi gerektiğini ifade eden Gürer, "İktidarın seçim döneminde vaatlerde bulunup insanların duygularını sömürmek yerine seçimden önce verdikleri sözleri tutmasını öneriyorum. Çalışma yaşamı sorunlar yumağıdır. İşsiz kalacak binlerce işçi ve emekçi vardır. Onları yalnızca alkışlamak, fedakarlıklardan söz etmek yerine onların haklarını vermek gerekiyor." dedi.

ÖĞRENCİ VE EHLİYET AFFI ÇAĞRISI

Üniversiteden ilişiği kesilmiş yaklaşık bir milyon öğrenci bulunduğunu belirten Gürer, okumak isteyen bu kişiler için de öğrenci affı çıkarılması talebinde bulundu.

Gürer, yaptıkları hatalardan dolayı ehliyetleri elinden alınanlara insan canına kastetmedikten sonra, hatalarını tekrarlamamak şartıyla bir kereye mahsus af getirilmesinin de önemli olduğunu bildirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
KKTC, 1 Temmuz'dan itibaren ülkeye girişlere izin verecek
11 Haziran 2020 22:21		 'Bursa'da vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiası
11 Haziran 2020 21:56
'Konserler 30 milyon liraya mal oldu' haberine ilişkin açıklama
11 Haziran 2020 21:54		 Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi
11 Haziran 2020 21:35
Bakan Kasapoğlu'ndan 'Hagi mi?, Alex mi?' anketi
11 Haziran 2020 21:25		 Veriler açıklandı... Şimdiye kadarki vakaların yüzde 85'i iyileşti
11 Haziran 2020 20:24
Yunan gazeteci, İmamoğlu'na sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
11 Haziran 2020 19:54		 Türkiye'den tıbbi yardım taşıyan uçak Afganistan'a ulaştı
11 Haziran 2020 19:42
TSK, Libya'da Hafter'in tuzakladığı patlayıcıları temizliyor
11 Haziran 2020 19:31		 Sağlık Bakanı Koca: Büyüklerimiz tedbirlere uydu
11 Haziran 2020 17:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:21 - KKTC, 1 Temmuz'dan itibaren ülkeye girişlere izin verecek22:05 - Uzmanından ebeveynlere çocuklar için maske uyarısı21:59 - Önce annesini ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu21:56 - 'Bursa'da vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiası21:54 - 'Konserler 30 milyon liraya mal oldu' haberine ilişkin açıklama21:53 - Ateş Kara: Asemptomatik taşıyıcılar, koronavirüs bulaştırıyor21:35 - Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi21:25 - Bakan Kasapoğlu'ndan 'Hagi mi?, Alex mi?' anketi21:22 - CHP'den 'öğrenci' ve 'ehliyet' affı çağrısı21:20 - Messenger'in Kids uygulaması Türkiye'de kullanıma açıldı
21:15 - Kadıköy'de belediye binasında intihar girişimi21:05 - Selfie merakı felaket getirdi, geriye bu fotoğraf kaldı21:03 - Ulaştırma Bakanlığı'ndan 'dış hat uçuşları'yla ilgili açıklama21:01 - Ankara'yı sağanak vurdu! Çok sayıda araç suya gömüldü20:44 - Bitlis'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri geçici olarak yasaklandı20:38 - İETT Genel Müdürlüğü'ne atama20:36 - İtirafçı şüpheliler, FETÖ'nün TSK'ye sızma taktiklerini anlattı20:24 - Veriler açıklandı... Şimdiye kadarki vakaların yüzde 85'i iyileşti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasını ve yeniden cami olarak ibadete açılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Hemşire alırken torpilin de bir sınırı olmalı!
Öğretmenler, semineri yüzyüze ama bazı kurul toplantılarını video konferansla yapacak
Veriler açıklandı... Şimdiye kadarki vakaların yüzde 85'i iyileşti
Meclis Başkanı ve kabine değişecek! Erdoğan dışında kimse bilmiyor
Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti
Tepki çeken sözleri nedeniyle Ak Parti'den istifa etti
Bekçilerle ilgili kanun teklifi TBMM'den geçti
Kamudaki özel güvenlikler tek tip üniformaya geçti
Erdoğan'dan sert tepki! Bu nasıl olur, nasıl serbest kalabilir?
Şamil Tayyar, Perinçek twet'i nedeniyle mi ayrıldı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kıs kıs gülmek 1
damat bakan 3
nikah salonlarının 15 haziran'da açılması 3
Panik atak tedavi edilebilen bir sorundur 1
kanal tedavisi 1
eldiven 1
düğün davetiyeleri 1
dini konularda bunalıma girmek 1
bekçilere silah ve zor kullanma yetkisinin verilmesi 5
iş kitlemek 4
SON İLANLAR
Tunceli Unlu Mamülleri Tanzim Tatış Geçici 25 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Geçici 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Becin Kalesi Kazı Başkanlığı Geçici 16 İşçi Alacak
Samsun Ballıca İnşaat Geçici 16 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi 17 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi Geçici 66 İşçi Alacak
İzmir İzelman 7 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Merkezi 2 İşçi Alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam