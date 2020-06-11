'Bursa'da vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiası
|11 Haziran 2020 21:56
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Bursa Valisi Yakup Canbolat, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının bir günde yüzde 50 arttığı iddiasının doğru olmadığını söyledi.
Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada, Bursa'da Kovid-19 vakalarında büyük artış olduğuna ilişkin haberlere yer verildiğini hatırlattı.
Kendisinin sözleri kaynak gösterilerek yayımlanan haberlerin, 9 Haziran'da Bursa'daki toplam vakaların yüzde 50'si kadar kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu şeklinde algılandığını aktaran Canbolat, "Orada kastedilen şey o günkü, günlük vaka sayısındaki artıştı. Farkındalık oluşturulması istendi. Ayın 9'unda vaka sayısında bir önceki güne göre yüzde 100'e yakın artış vardı ve bunun yarısı Yıldırım ilçesindeydi. Ona dikkat çekilmek istendi." diye konuştu.
Vali Canbolat, il genelinde hem koronavirüsle mücadele hem Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmaları hem de normalleşme sürecinin sorunsuz yürütülmesi noktasında koordinasyon halinde çalıştıklarını dile getirdi.
Bu konuda devlet kurumlarının çabalarının yanı sıra vatandaşlara da büyük görevler düştüğünü belirten Canbolat, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralına azami dikkat gösterilmesinin salgının kısa sürede ülkenin gündeminden düşmesini sağlayacağını sözlerine ekledi.
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