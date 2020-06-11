1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Bursa'da vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiası

Bursa Valisi Yakup Canbolat, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının bir günde yüzde 50 arttığı iddiasının doğru olmadığını söyledi.
 11 Haziran 2020 21:56
Yazdır
'Bursa'da vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiası

Bursa Valisi Yakup Canbolat, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının bir günde yüzde 50 arttığı iddiasının doğru olmadığını söyledi.

Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada, Bursa'da Kovid-19 vakalarında büyük artış olduğuna ilişkin haberlere yer verildiğini hatırlattı.

Kendisinin sözleri kaynak gösterilerek yayımlanan haberlerin, 9 Haziran'da Bursa'daki toplam vakaların yüzde 50'si kadar kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu şeklinde algılandığını aktaran Canbolat, "Orada kastedilen şey o günkü, günlük vaka sayısındaki artıştı. Farkındalık oluşturulması istendi. Ayın 9'unda vaka sayısında bir önceki güne göre yüzde 100'e yakın artış vardı ve bunun yarısı Yıldırım ilçesindeydi. Ona dikkat çekilmek istendi." diye konuştu.

Vali Canbolat, il genelinde hem koronavirüsle mücadele hem Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmaları hem de normalleşme sürecinin sorunsuz yürütülmesi noktasında koordinasyon halinde çalıştıklarını dile getirdi.

Bu konuda devlet kurumlarının çabalarının yanı sıra vatandaşlara da büyük görevler düştüğünü belirten Canbolat, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralına azami dikkat gösterilmesinin salgının kısa sürede ülkenin gündeminden düşmesini sağlayacağını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
KKTC, 1 Temmuz'dan itibaren ülkeye girişlere izin verecek
11 Haziran 2020 22:21		 'Konserler 30 milyon liraya mal oldu' haberine ilişkin açıklama
11 Haziran 2020 21:54
Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi
11 Haziran 2020 21:35		 Bakan Kasapoğlu'ndan 'Hagi mi?, Alex mi?' anketi
11 Haziran 2020 21:25
CHP'den 'öğrenci' ve 'ehliyet' affı çağrısı
11 Haziran 2020 21:22		 Veriler açıklandı... Şimdiye kadarki vakaların yüzde 85'i iyileşti
11 Haziran 2020 20:24
Yunan gazeteci, İmamoğlu'na sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
11 Haziran 2020 19:54		 Türkiye'den tıbbi yardım taşıyan uçak Afganistan'a ulaştı
11 Haziran 2020 19:42
TSK, Libya'da Hafter'in tuzakladığı patlayıcıları temizliyor
11 Haziran 2020 19:31		 Sağlık Bakanı Koca: Büyüklerimiz tedbirlere uydu
11 Haziran 2020 17:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:21 - KKTC, 1 Temmuz'dan itibaren ülkeye girişlere izin verecek22:05 - Uzmanından ebeveynlere çocuklar için maske uyarısı21:59 - Önce annesini ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu21:56 - 'Bursa'da vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiası21:54 - 'Konserler 30 milyon liraya mal oldu' haberine ilişkin açıklama21:53 - Ateş Kara: Asemptomatik taşıyıcılar, koronavirüs bulaştırıyor21:35 - Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi21:25 - Bakan Kasapoğlu'ndan 'Hagi mi?, Alex mi?' anketi21:22 - CHP'den 'öğrenci' ve 'ehliyet' affı çağrısı21:20 - Messenger'in Kids uygulaması Türkiye'de kullanıma açıldı
21:15 - Kadıköy'de belediye binasında intihar girişimi21:05 - Selfie merakı felaket getirdi, geriye bu fotoğraf kaldı21:03 - Ulaştırma Bakanlığı'ndan 'dış hat uçuşları'yla ilgili açıklama21:01 - Ankara'yı sağanak vurdu! Çok sayıda araç suya gömüldü20:44 - Bitlis'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri geçici olarak yasaklandı20:38 - İETT Genel Müdürlüğü'ne atama20:36 - İtirafçı şüpheliler, FETÖ'nün TSK'ye sızma taktiklerini anlattı20:24 - Veriler açıklandı... Şimdiye kadarki vakaların yüzde 85'i iyileşti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasını ve yeniden cami olarak ibadete açılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Hemşire alırken torpilin de bir sınırı olmalı!
Öğretmenler, semineri yüzyüze ama bazı kurul toplantılarını video konferansla yapacak
Veriler açıklandı... Şimdiye kadarki vakaların yüzde 85'i iyileşti
Meclis Başkanı ve kabine değişecek! Erdoğan dışında kimse bilmiyor
Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti
Tepki çeken sözleri nedeniyle Ak Parti'den istifa etti
Bekçilerle ilgili kanun teklifi TBMM'den geçti
Kamudaki özel güvenlikler tek tip üniformaya geçti
Erdoğan'dan sert tepki! Bu nasıl olur, nasıl serbest kalabilir?
Şamil Tayyar, Perinçek twet'i nedeniyle mi ayrıldı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ıslanmak 2
sır 1
cumhurbaşkanlığı'nın 30 milyon tl'lik konserleri 1
düğün davetiyeleri 1
dini konularda bunalıma girmek 1
4 dakika 17 saniye 3
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
eldiven 1
üzük üzük üzmek 1
65 yaş üstü vatandaşların her gün dışarı çıkması kararı 2
SON İLANLAR
Tunceli Unlu Mamülleri Tanzim Tatış Geçici 25 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Geçici 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Becin Kalesi Kazı Başkanlığı Geçici 16 İşçi Alacak
Samsun Ballıca İnşaat Geçici 16 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi 17 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi Geçici 66 İşçi Alacak
İzmir İzelman 7 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Merkezi 2 İşçi Alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam