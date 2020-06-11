1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KKTC, 1 Temmuz'dan itibaren ülkeye girişlere izin verecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 1 Temmuz'dan itibaren ülkeye girişlere alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında izin verecek.
 11 Haziran 2020 22:21
Yazdır
KKTC, 1 Temmuz'dan itibaren ülkeye girişlere izin verecek

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Özersay, 1 Temmuz'dan itibaren KKTC vatandaşları ve dışındakilerin ülkeye gelebileceklerini, bunun için ülkelere göre üç kategori belirlendiğini söyledi.

A kategorisinde Türkiye, Malta, Bulgaristan, Norveç, Almanya, Avusturya, Finlandiya, Slovenyan, Macaristan, İsrail, Yunanistan, Danimarka ve Litvanya'nın bulunduğunu kaydeden Özersay, bu ülkelerden gelecek yolcuların uçuş öncesi son 72 saatte yapılmış ve sonucu negatif PCR testinin olması halinde ülkeye girebileceklerini belirtti.

Özersay, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Hırvatistan ve diğer bazı ülkelerin dahil olduğu B kategorisindeki ülkelerden gelecek yolcular için ise çifte PCR testi yöntemininin uygulanacağını söyledi.

Buna göre, bu ülkelerden gelecek yolculardan son 72 saat içinde yapılmış PCR testi isteneceğini ve ülkeye gelişlerinde de aynı testin yapılacağı bilgisini veren Özersay, turistlerin testlerinin negatif çıkması halinde tatillerine devam edeceklerini, aksi takdirde karantinaya alınacaklarını anlattı.

Riskli ülkelerden gelecek yolcular karantinaya alınacak

Özersay, C kategorisinde ise ABD, Rusya, Birleşik Krallık ve İran gibi yüksek risk grubundaki ülkelerin olduğunu açıkladı.

Bu ülkelerden gelecek yolculardan son 72 saatte yapılmış PCR testi isteneceğini belirten Özersay, bu kişilerin ülkeye bedelini kendilerinin ödeyeceği 14 günlük karantina şartını kabul etmeleri halinde giriş yapabileceklerini söyledi.

Ülkeye girişlerde birtakım istisnaların olacağını da dile getiren Özersay, 1 Temmuz'dan itibaren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yaşayan Rumların KKTC'ye geçebileceğini kaydetti.

İlk geçişlerde son 72 saat içinde yapılan ve sonucu negatif olan PCR testi isteneceğini belirten Özersay, sonraki geçişlerde kişilere tesadüfi test yapılacağını ifade etti.

Özersay, 22 Haziran'dan itibaren GKRY'de çalışan KKTC vatandaşları, Pile'deki Kıbrıslı Türkler ve Karpaz'daki Rumların da GKRY'ye geçebileceklerini ancak bu kişilerden ilk geçişlerinde son 72 saat içinde yapılmış ve sonucu negatif olan PCR testi isteneceğini bildirdi.

Öğrenciler karantina ücreti ödemeyecek

Özersay, 15 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde ülkeye gelecek öğrencilerin karantinaya gireceklerini, testlerinin yapılacağını ve sonuçlarının negatif çıkması halinde kampüs karantinasına gönderileceklerini söyledi.

Öğrencilerin 14 gün kampüs karantinasında kalacağını kaydeden Özersay, herhangi bir karantina ücreti alınmayacağını belirtti.

Özersay, İstanbul ve Ankara'dan pazartesi ve salı KKTC'ye iki charter uçuş düzenleneceğini, önceliğin sağlık sorunları nedeniyle kalanlara verileceğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Bursa'da vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiası
11 Haziran 2020 21:56		 'Konserler 30 milyon liraya mal oldu' haberine ilişkin açıklama
11 Haziran 2020 21:54
Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi
11 Haziran 2020 21:35		 Bakan Kasapoğlu'ndan 'Hagi mi?, Alex mi?' anketi
11 Haziran 2020 21:25
CHP'den 'öğrenci' ve 'ehliyet' affı çağrısı
11 Haziran 2020 21:22		 Veriler açıklandı... Şimdiye kadarki vakaların yüzde 85'i iyileşti
11 Haziran 2020 20:24
Yunan gazeteci, İmamoğlu'na sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
11 Haziran 2020 19:54		 Türkiye'den tıbbi yardım taşıyan uçak Afganistan'a ulaştı
11 Haziran 2020 19:42
TSK, Libya'da Hafter'in tuzakladığı patlayıcıları temizliyor
11 Haziran 2020 19:31		 Sağlık Bakanı Koca: Büyüklerimiz tedbirlere uydu
11 Haziran 2020 17:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:21 - KKTC, 1 Temmuz'dan itibaren ülkeye girişlere izin verecek22:05 - Uzmanından ebeveynlere çocuklar için maske uyarısı21:59 - Önce annesini ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu21:56 - 'Bursa'da vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiası21:54 - 'Konserler 30 milyon liraya mal oldu' haberine ilişkin açıklama21:53 - Ateş Kara: Asemptomatik taşıyıcılar, koronavirüs bulaştırıyor21:35 - Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi21:25 - Bakan Kasapoğlu'ndan 'Hagi mi?, Alex mi?' anketi21:22 - CHP'den 'öğrenci' ve 'ehliyet' affı çağrısı21:20 - Messenger'in Kids uygulaması Türkiye'de kullanıma açıldı
21:15 - Kadıköy'de belediye binasında intihar girişimi21:05 - Selfie merakı felaket getirdi, geriye bu fotoğraf kaldı21:03 - Ulaştırma Bakanlığı'ndan 'dış hat uçuşları'yla ilgili açıklama21:01 - Ankara'yı sağanak vurdu! Çok sayıda araç suya gömüldü20:44 - Bitlis'te toplantı ve gösteri yürüyüşleri geçici olarak yasaklandı20:38 - İETT Genel Müdürlüğü'ne atama20:36 - İtirafçı şüpheliler, FETÖ'nün TSK'ye sızma taktiklerini anlattı20:24 - Veriler açıklandı... Şimdiye kadarki vakaların yüzde 85'i iyileşti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasını ve yeniden cami olarak ibadete açılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Hemşire alırken torpilin de bir sınırı olmalı!
Öğretmenler, semineri yüzyüze ama bazı kurul toplantılarını video konferansla yapacak
Veriler açıklandı... Şimdiye kadarki vakaların yüzde 85'i iyileşti
Meclis Başkanı ve kabine değişecek! Erdoğan dışında kimse bilmiyor
Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti
Tepki çeken sözleri nedeniyle Ak Parti'den istifa etti
Bekçilerle ilgili kanun teklifi TBMM'den geçti
Kamudaki özel güvenlikler tek tip üniformaya geçti
Erdoğan'dan sert tepki! Bu nasıl olur, nasıl serbest kalabilir?
Şamil Tayyar, Perinçek twet'i nedeniyle mi ayrıldı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
65 yaş üstü vatandaşların her gün dışarı çıkması kararı 2
yağmur 1
4 dakika 17 saniye 3
gaziantep hayvanat bahçesi 2
düğün salonlarının 1 temmuz'da açılması 1
düğün davetiyeleri 1
ayasofya'yı camii olarak ziyarete açabiliriz 1
eldekilere kıymetsiz gibi davranmak 1
Panik atak tedavi edilebilen bir sorundur 1
ıslanmak 2
SON İLANLAR
Tunceli Unlu Mamülleri Tanzim Tatış Geçici 25 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Geçici 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Becin Kalesi Kazı Başkanlığı Geçici 16 İşçi Alacak
Samsun Ballıca İnşaat Geçici 16 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi 17 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi Geçici 66 İşçi Alacak
İzmir İzelman 7 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Merkezi 2 İşçi Alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam