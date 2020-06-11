1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

16 ilde FETÖ operasyonu: 13 şüpheli tutuklandı

Bursa merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 35 şüpheliden adliyeye sevk edilen 13 zanlının 11'i tutuklandı.
 11 Haziran 2020 22:55
Yazdır
16 ilde FETÖ operasyonu: 13 şüpheli tutuklandı

Bursa merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 35 şüpheliden adliyeye sevk edilen 13 zanlının 11'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin 16 ilde düzenlediği operasyonla gözaltına aldığı 35 şüpheliden 13'ünün Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanırken 2 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Geçen pazartesi günü terör örgütünün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanan, FETÖ'nün iletişim yöntemlerinden olduğu bilinen sabit ve ankesörlü hatlardan ardışık arandıkları tespit edilen ve örgüt faaliyetlerine katıldıkları belirlenen 41 şüphelinin yakalanması için Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Çanakkale, Elazığ, Isparta, Ordu, Trabzon, Yalova, Ağrı, Nevşehir, Kırklareli, Denizli ve Amasya'da belirlenen adreslere operasyon başlatılmıştı. Operasyon kapsamında 35 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
3'ü tutuklu 145 FETÖ sanığının yargılanmasına devam edildi
11 Haziran 2020 22:59		 İtirafçı şüpheliler, FETÖ'nün TSK'ye sızma taktiklerini anlattı
11 Haziran 2020 20:36
FETÖ'den gözaltına alınan 33 şüpheliden biri tutuklandı
11 Haziran 2020 20:22		 Şehit 3 polis ile 16 kişinin kanı yerde kalmadı
11 Haziran 2020 19:38
Bunalıma giren FETÖ üyelerine psikoterapi uygulamışlar
11 Haziran 2020 18:10		 Dürümlü saldırısının faili turuncu kategorideki terörist öldürüldü
11 Haziran 2020 16:37
Kaçacak delik arıyordu! 1 tonluk bombayla vuruldu
11 Haziran 2020 16:00		 'Ankara Kuşu'na açılan FETÖ davası Kocaeli'de görülecek
11 Haziran 2020 15:35
ABD Konsolosluğu görevlisine FETÖ'ye yardımdan hapis cezası
11 Haziran 2020 14:24		 FETÖ'den gözaltına alınan 2'si muvazzaf asker 3 kişi serbest
11 Haziran 2020 14:17
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:05 - Beden Öğretmenin sahte evrak suçlaması Yargıtay'dan döndü00:03 - Bakana, 'rica ederim' demek ne kadar uygun!00:02 - 12 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları23:51 - Başkentte ücretsiz çekici ve yol yardım hizmeti dönemi23:41 - Veteriner hekimlerden 'Kırım Kongo Kanamalı Ateşi' uyarısı23:38 - Hemşireye saldıran koronavirüslü hasta 3. kattan düşerek öldü23:37 - Prof. Dr. Sabri Orman vefat etti23:29 - Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı23:29 - Gökçeada ve Bozcaada kendi elektriğini üretecek23:17 - Ankara Büyükşehir'e yağış nedeniyle 800 başvuru yapıldı
23:08 - Operatörlerle ilgili yeni karar: Artık internetten yapılabilecek22:59 - 3'ü tutuklu 145 FETÖ sanığının yargılanmasına devam edildi22:56 - Drift yapıp, polisten kaçtı! Savunmasıyla pes dedirtti22:55 - 16 ilde FETÖ operasyonu: 13 şüpheli tutuklandı22:44 - Otellerdeki tedbir maliyetleri fiyatlara yansıtılmayacak22:41 - Türkiye'nin Kovid-19 tedbirleri turizmde güvenirliği artırdı22:39 - CHP'li eski siyasetçi hayatını kaybetti22:21 - KKTC, 1 Temmuz'dan itibaren ülkeye girişlere izin verecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasını ve yeniden cami olarak ibadete açılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakana, 'rica ederim' demek ne kadar uygun!
Beden Öğretmenin sahte evrak suçlaması Yargıtay'dan döndü
12 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
18 yaş altı gençlerin sokağa çıkma yasağının kaldırılması 1
haber spikeri edasıyla yazılan entryler 2
Panik atak tedavi edilebilen bir sorundur 1
bir of çeksem karşı ki dağlar yıkılır 1
işsizlik oranı 4
nikah salonlarının 15 haziran'da açılması 2
düğün salonu 2
12.06.2020 fenerbahçe vs kayserispor maçı 1
cahille girme münakaşaya 3
eldiven 1
SON İLANLAR
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam