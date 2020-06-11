16 ilde FETÖ operasyonu: 13 şüpheli tutuklandı
|11 Haziran 2020 22:55
|Yazdır
Bursa merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 35 şüpheliden adliyeye sevk edilen 13 zanlının 11'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin 16 ilde düzenlediği operasyonla gözaltına aldığı 35 şüpheliden 13'ünün Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanırken 2 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Geçen pazartesi günü terör örgütünün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanan, FETÖ'nün iletişim yöntemlerinden olduğu bilinen sabit ve ankesörlü hatlardan ardışık arandıkları tespit edilen ve örgüt faaliyetlerine katıldıkları belirlenen 41 şüphelinin yakalanması için Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Çanakkale, Elazığ, Isparta, Ordu, Trabzon, Yalova, Ağrı, Nevşehir, Kırklareli, Denizli ve Amasya'da belirlenen adreslere operasyon başlatılmıştı. Operasyon kapsamında 35 şüpheli gözaltına alınmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|3'ü tutuklu 145 FETÖ sanığının yargılanmasına devam edildi
11 Haziran 2020 22:59
|İtirafçı şüpheliler, FETÖ'nün TSK'ye sızma taktiklerini anlattı
11 Haziran 2020 20:36
|FETÖ'den gözaltına alınan 33 şüpheliden biri tutuklandı
11 Haziran 2020 20:22
|Şehit 3 polis ile 16 kişinin kanı yerde kalmadı
11 Haziran 2020 19:38
|Bunalıma giren FETÖ üyelerine psikoterapi uygulamışlar
11 Haziran 2020 18:10
|Dürümlü saldırısının faili turuncu kategorideki terörist öldürüldü
11 Haziran 2020 16:37
|Kaçacak delik arıyordu! 1 tonluk bombayla vuruldu
11 Haziran 2020 16:00
|'Ankara Kuşu'na açılan FETÖ davası Kocaeli'de görülecek
11 Haziran 2020 15:35
|ABD Konsolosluğu görevlisine FETÖ'ye yardımdan hapis cezası
11 Haziran 2020 14:24
|FETÖ'den gözaltına alınan 2'si muvazzaf asker 3 kişi serbest
11 Haziran 2020 14:17