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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 16 milyar 14 milyon lira artarak 3 trilyon 173 milyar 177 milyon liraya çıktı.
 11 Haziran 2020 23:29
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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 5 Haziran ile biten haftada 16 milyar 14 milyon lira artış gösterdi.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 157 milyar 163 milyon liradan 3 trilyon 173 milyar 177 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 1 milyar 613 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,1 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 968 milyar 610 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri yükseldi

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 5 Haziran ile biten haftada 3 milyar 805 milyon lira artarak 545 milyar 56 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 211 milyar 950 milyon lirası konut, 7 milyar 256 milyon lirası taşıt ve 325 milyar 849 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 4 milyar 447 milyon lira artarak 537 milyar 647 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,4 artışla 106 milyar 139 milyon liraya çıktı.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 45 milyar lirası taksitli, 61 milyar 139 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 5 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,1 azalışla 150 milyar 471 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 106 milyar 341 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 8 milyar 330 milyon lira artarak 682 milyar 905 milyon lira oldu.

Anadolu Ajansı
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