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Prof. Dr. Sabri Orman vefat etti

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi Prof. Dr. Sabri Orman, 72 yaşında hayatını kaybetti.
 11 Haziran 2020 23:37
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Prof. Dr. Sabri Orman vefat etti

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi Prof. Dr. Sabri Orman, 72 yaşında hayatını kaybetti.

Orman'ın cenazesi, yarın Fatih Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 1948 yılında doğan Orman, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olduktan sonra 1980 yılında anılan fakültede asistan olarak göreve başladı. Bir yıl sonra aynı fakültenin iktisat doktora programını tamamladı.

Orman, 1982 yılı sonunda yardımcı doçent olarak Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümüne geçti. Marmara Üniversitesi'nde 1986 yılında doçent, 1993 yılında profesör oldu ve 2003 yılında emekliye ayrıldı.

London School of Economics and Political Science'da Araştırmacı (Research Scholar) olarak çalışmalar yapan Orman, 1992-1994 yıllarında Malezya'da International Islamic University'de, 1995-1997 ve 2002-2006 yıllarında aynı ülkede International Institute of Islamic Thought and Civilization'da iktisat profesörlüğü görevinde bulundu.

İstanbul Ticaret Üniversitesinde rektör yardımcılığı ve rektörlük görevlerinde bulunan Orman'ın, dördü telif, altısı edisyon ve ikisi tercüme olmak üzere 12 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunuyor.

Sabri Orman, 3 Kasım 2011'den itibaren iki dönem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Banka Meclisi Üyesi olarak görev yaptı.

Anadolu Ajansı
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