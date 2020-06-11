Hemşireye saldıran koronavirüslü hasta 3. kattan düşerek öldü
|11 Haziran 2020 23:38
|Yazdır
Uşak'ta korona virüs tedavisi gören 53 yaşındaki adam tedavi gördüğü odada hemşirelere saldırdıktan sonra 3. katın penceresinden düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süredir korona virüs (Covid-19) tedavisi gören Yunus Şentürk (53), kaldığı odada hemşirelere saldırdı. Daha sonra odadan aşağıya düşen Şentürk hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme neticesi düşen adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alması dikkatlerden kaçmadı.
Savcının incelemesinin ardından yaşlı adamın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın, intihar mı ettiği, düşerek mi öldüğü yapılan incelemenin ardından kesinlik kazanacak. Öte yandan şahsın virüs testinin pozitif olması sebebiyle olay yerine gelen ekipler özel kıyafetler ile müdahale etti.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Önce annesini ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu
11 Haziran 2020 21:59
|Kadıköy'de belediye binasında intihar girişimi
11 Haziran 2020 21:15
|Selfie merakı felaket getirdi, geriye bu fotoğraf kaldı
11 Haziran 2020 21:05
|İçki şişesini sağlık çalışanının başında parçaladı
11 Haziran 2020 20:00
|Ünlü şarkıcı trafik kazasında yaralandı
11 Haziran 2020 19:14
|FETÖ kumpasıyla vatandaşı dolandırdılar
11 Haziran 2020 17:03
|Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti
11 Haziran 2020 16:53
|Emekli astsubaylar arasında silahlı kavga: 1 yaralı
11 Haziran 2020 16:14
|Sağlık çalışanlarına bıçak ve demir çubukla saldıran şüpheli tutuklandı
11 Haziran 2020 15:39
|Doktor ile bölüm başkanı arasında mobbing kavgası
11 Haziran 2020 15:08