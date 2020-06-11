1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Veteriner hekimlerden 'Kırım Kongo Kanamalı Ateşi' uyarısı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu, "İnsanlar, park, bahçe gibi araziye çıktıklarında açık renkli elbise giymeli, çoraplarını paçalarının üzerine çekmeli, aktivite sonrası tüm vücudunu kene yönünden kontrol etmeli." dedi.
 11 Haziran 2020 23:41
Yazdır
Veteriner hekimlerden 'Kırım Kongo Kanamalı Ateşi' uyarısı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) yönünden riskli bölgelerdeki vatandaşların kenelere dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, "İnsanlar, park, bahçe, tarla gibi araziye çıktıklarında açık renkli elbise giymeli, çoraplarını paçalarının üzerine çekmeli, aktivite sonrası tüm vücudunu kene yönünden kontrol etmeli." dedi.

Eroğlu, AA muhabirine, yaz aylarının gelmesiyle kenelerden bulaşan ve insanların hayatlarını riske atan KKKA'ya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kenelerin dünyada 200'ün üzerinde hastalık etkenine vektörlük ettiğini vurgulayan Eroğlu, "Keneler, Türkiye'de belli bölgelerde hayvan ve insan sağlığını tehdit ediyor. KKKA, 2002'den itibaren ülkemizde özellikle Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Tokat, Amasya ve Çorum'da insan sağlığı üzerinde tehdit oluşturuyor. Diğer taraftan bu kene türünün ülkemizin 7 bölgesinde de tespit edilmiş bir tür olduğu unutulmamalı." diye konuştu.

Eroğlu, hastalığın, kenelerin aktivasyonu doğrultusunda ilkbaharın ikinci yarısıyla yaz mevsiminin birinci yarısında en yüksek düzeye çıktığı bilgisini vererek, KKKA'nın Türkiye'de 2008'de en yüksek düzeye ulaştığını anımsattı.

Sonraki yıllarda benzer vaka sayılarıyla hastalığın devam ettiğini aktaran Eroğlu, "Bu yıl hastalık sezonunun erken dönemlerinde önceki yıllara göre artan vaka oranları üzerinde durulması gereken önemli bir husus." değerlendirmesinde bulundu.

Eroğlu, KKKA bakımından kene mücadelesinin temelini bireysel korunma uygulamalarıyla evcil hayvan zinciri ve yakın çevresinde kene popülasyonunun kontrol altında tutulmasının oluşturduğunu dile getirdi.

Hastalık yönünden riskli bölgelerdeki vatandaşların alması gereken tedbirlere dikkati çeken Eroğlu, şöyle konuştu:

"İnsanlar, park, bahçe, tarla gibi araziye çıktıklarında açık renkli elbise giymeli, çoraplarını paçalarının üzerine çekmeli, aktivite sonrası tüm vücudunu kene yönünden kontrol etmeli. Vücut üzerinde kan emen kene tespit edildiğinde bunun kısa sürede çıkarılması önemli. Kene çıplak elle dokunulmadan çıkarılmalı ve en yakın sağlık kuruluşuyla irtibat kurulmalı. Kene çıkarıldıktan sonraki süreçte kişi kendini takip etmeli, ateş, baş ağrısı ve diğer gribal belirtiler görülürse derhal en yakın sağlık kuruluşuyla irtibata geçilmeli. KKKA'da erken teşhis ve tedavinin hayati öneme sahip olduğu unutulmamalı."

Korunma yöntemleri konusunda eğitim

Eroğlu, toplumsal bilincin artırılması için, korunma yöntemlerini içeren eğitim faaliyetlerinin önem taşıdığını ifade ederek, kene konusunda ayrıntılı olarak vatandaşların bilgilendirilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini bildirdi.

Keneyle kimyasal mücadele yönteminin etkisine de değinen Eroğlu, şunları kaydetti:

"Kene mücadelesi söz konusu olduğunda zaman zaman çevre ilaçlaması gündeme geliyor. Oysa kenelerin yaşam alanlarının geniş olması ve çevrede ilaçların ya da etken maddelerin etki edemeyeceği alanlarda bulunmaları çevre ilaçlamasıyla mücadelenin en büyük problemi. Geniş çaplı bir çevre mücadelesinin ekolojik dengeye zarar vereceği, insan da dahil birçok canlının sağlığını olumsuz etkileyeceği unutulmamalı. Kene mücadelesinde çevresel ilaç uygulamaları etkin bir mücadele yöntemi olarak değerlendirilmemeli. Hayvan barınakları ve çevresinin ilaçlanmasıyla belli düzeyde etki elde edilebileceği de unutulmamalı. Toplumsal bilincin artırılması için, korunma yöntemlerini içeren eğitim faaliyetleri önemli."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Prof. Dr. Sabri Orman vefat etti
11 Haziran 2020 23:37		 Drift yapıp, polisten kaçtı! Savunmasıyla pes dedirtti
11 Haziran 2020 22:56
CHP'li eski siyasetçi hayatını kaybetti
11 Haziran 2020 22:39		 Uzmanından ebeveynlere çocuklar için maske uyarısı
11 Haziran 2020 22:05
Ateş Kara: Asemptomatik taşıyıcılar, koronavirüs bulaştırıyor
11 Haziran 2020 21:53		 Ünlü TRT spikeri kanser sebebiyle hayatını kaybetti
11 Haziran 2020 20:04
Koronayı yenen trafik polisinden 3. kez immün plazma bağışı
11 Haziran 2020 19:48		 Eşinin yadigarı otomobil en değerli varlığı oldu
11 Haziran 2020 19:45
Şehit Kaymakamın babası: Cezayı yetersiz buluyorum
11 Haziran 2020 19:22		 'Deniz temizliği yaptığımız İztuzu'ndaki tablo içimizi acıttı'
11 Haziran 2020 18:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:05 - Beden Öğretmenin sahte evrak suçlaması Yargıtay'dan döndü00:03 - Bakana, 'rica ederim' demek ne kadar uygun!00:02 - 12 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları23:51 - Başkentte ücretsiz çekici ve yol yardım hizmeti dönemi23:41 - Veteriner hekimlerden 'Kırım Kongo Kanamalı Ateşi' uyarısı23:38 - Hemşireye saldıran koronavirüslü hasta 3. kattan düşerek öldü23:37 - Prof. Dr. Sabri Orman vefat etti23:29 - Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı23:29 - Gökçeada ve Bozcaada kendi elektriğini üretecek23:17 - Ankara Büyükşehir'e yağış nedeniyle 800 başvuru yapıldı
23:08 - Operatörlerle ilgili yeni karar: Artık internetten yapılabilecek22:59 - 3'ü tutuklu 145 FETÖ sanığının yargılanmasına devam edildi22:56 - Drift yapıp, polisten kaçtı! Savunmasıyla pes dedirtti22:55 - 16 ilde FETÖ operasyonu: 13 şüpheli tutuklandı22:44 - Otellerdeki tedbir maliyetleri fiyatlara yansıtılmayacak22:41 - Türkiye'nin Kovid-19 tedbirleri turizmde güvenirliği artırdı22:39 - CHP'li eski siyasetçi hayatını kaybetti22:21 - KKTC, 1 Temmuz'dan itibaren ülkeye girişlere izin verecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasını ve yeniden cami olarak ibadete açılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakana, 'rica ederim' demek ne kadar uygun!
Beden Öğretmenin sahte evrak suçlaması Yargıtay'dan döndü
12 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
düğün davetiyeleri 1
cumhurbaşkanlığı'nın 30 milyon tl'lik konserleri 1
fatih terim'in ikiyüzlülüğü 2
kanal tedavisi 1
kıs kıs gülmek 1
valiler kararnamesi 1
bekçilere silah ve zor kullanma yetkisinin verilmesi 5
hdp kapatılsın kampanyası 2
sır 1
haber spikeri edasıyla yazılan entryler 2
SON İLANLAR
Ankara Büyükşehir 300 kişilik itfaiye eri alımı için yeniden ilana çıktı
Tunceli Unlu Mamülleri Tanzim Tatış Geçici 25 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Geçici 1 İşçi Alacak
Sivas İmranlı SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Muğla Becin Kalesi Kazı Başkanlığı Geçici 16 İşçi Alacak
Samsun Ballıca İnşaat Geçici 16 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi 17 İşçi Alacak
İzmir Mimas Belediyesi Geçici 66 İşçi Alacak
İzmir İzelman 7 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Merkezi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam