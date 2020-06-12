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12 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları

12 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
 12 Haziran 2020 00:02
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12 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Vakfıkebir, Akçaabat ve Avni Aker Millet bahçelerinde incelemede bulunacak, Valiliği ziyaret edecek, Meydan Sokak Sağlıklaştırması çalışmalarını yerinde inceleyerek Fatih Parkı'nın açılışını yapacak.

- Bakan Kurum, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Araklı TOKİ konutları ve Araklı Taşönü Katı Atık Bertaraf Tesisi ile Barma Yaylası'nda incelemede bulunacak.

(Trabzon/10.30-18.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hayırseverlerin desteğiyle yaptırılacak 11 okul, 120 derslik, 114 kişilik öğrenci pansiyonu protokolünün imza törenine katılacak.

(Kayseri/18.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, nisan ayı sanayi üretim, perakende ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/10.00 )

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde süren protesto gösterileri takip ediliyor.

(Minneapolis/Washington/New York)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

SPOR

1- Mart ayında oynanan 26. hafta maçlarının ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay ara verilen Süper Lig'de 27. hafta Göztepe-Trabzonspor, Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor maçlarıyla başlayacak.

(İzmir/İstanbul/21.00)

2- Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi başlatacakları kampanyayla ilgili, Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenleyecek, kulübe tekrar kazandırılan No:1903 Mehmet Üstünkaya Etiler Tesisleri'nin açılış törenine katılacak.

(İstanbul/11.00/19.03)

4- İtalya Kupası yarı final rövanşında Juventus ile Milan, Allianz Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Torino/22.00)

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Anadolu Ajansı
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