Sayıştay'da 5 yeni üye...
Sayıştay'da boş bulunan 5 üyelik için TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçime ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
|12 Haziran 2020 01:29
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kamu harcamalarında 'aralık ateşi' tuzağına düşülmedi
06 Haziran 2020 11:24
|Sayıştay'dan 'rapor' açıklaması: Hukuki yola başvurulacak
29 Mayıs 2020 17:00
|Sayıştay Kovid-19'a rağmen denetim raporlamalarına devam ediyor
29 Mayıs 2020 11:22
|Belediyelerin, Sayıştay denetimi için dikkat etmesi gereken 12 konu
25 Mayıs 2020 00:14
|Sayıştay, belediyelerdeki usulsüz atamaları yayımladı
17 Mayıs 2020 12:05
|Sayıştay'dan eksik gelir vergisi matrahı ve giyim yardımına dair 2 adet yeni karar
17 Mayıs 2020 00:04
|Sayıştay, memurun ödeyeceği yemek ücretini açıklığa kavuşturdu
15 Mayıs 2020 12:30
|Sayıştay'ın işçi izinleri için uyardığı 41 belediye
08 Mayıs 2020 00:04
|Sayıştay'dan vekalete ilişkin 4 yeni karar
29 Nisan 2020 10:04
|Mart 2020 Sayıştay Dergisinde, 5 karar yayımlandı
28 Nisan 2020 18:20