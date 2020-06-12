Gazeteci Müyesser Yıldız tutuklandı, Dükel ise serbest bırakıldı
Siyasal ve askeri casusluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile astsubay E.B. tutuklandı, TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ise serbest bırakıldı.
|12 Haziran 2020 02:34
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 8 Haziran'da gözaltına alınan gazeteciler Dükel ve Yıldız ile astsubay E.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Burada Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz tarafından sorgulanan şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Söz konusu isimlerden Yıldız ve E.B, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, Dükle ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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