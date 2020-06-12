1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Hakkari Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

Emniyet Genel Müdürü (EGM) Mehmet Aktaş, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğüne yaptığı ziyarette, yürütülen genel güvenlik ve asayiş hizmetleri hakkında brifing aldı ve incelemelerde bulundu.
 12 Haziran 2020 02:37
Yazdır
Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Hakkari Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

Emniyet Genel Müdürü (EGM) Mehmet Aktaş, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğüne yaptığı ziyarette, yürütülen genel güvenlik ve asayiş hizmetleri hakkında brifing aldı ve incelemelerde bulundu.

EGM'den yapılan açıklamada, Aktaş'ın, görevi başında bulunan ve vazifelerinde üstün disiplin, gayret ve fedakarlık gösteren tüm Türk Polis Teşkilatı personeline görevlerinde başarılarının devamını dilediği bildirildi.

Yürütülen genel güvenlik ve asayiş hizmetleri hakkında brifing alan ve incelemelerde bulunan Aktaş'a ziyaret süresince Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, İstihbarat Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Terörle Mücadele Dairesi Başkan Vekili Hasan Yiğit, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları, Havacılık Dairesi Başkanı Uygar Elmastaşı ve İnşaat Emlak Daire Başkanı Ahmet Nehan Poçan'ın eşlik ettiği belirtildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlılığını kabul etmeliyiz'
12 Haziran 2020 01:17		 Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik
12 Haziran 2020 00:20
12 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
12 Haziran 2020 00:02		 KKTC, 1 Temmuz'dan itibaren ülkeye girişlere izin verecek
11 Haziran 2020 22:21
'Bursa'da vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiası
11 Haziran 2020 21:56		 'Konserler 30 milyon liraya mal oldu' haberine ilişkin açıklama
11 Haziran 2020 21:54
Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi
11 Haziran 2020 21:35		 Bakan Kasapoğlu'ndan 'Hagi mi?, Alex mi?' anketi
11 Haziran 2020 21:25
CHP'den 'öğrenci' ve 'ehliyet' affı çağrısı
11 Haziran 2020 21:22		 Veriler açıklandı... Şimdiye kadarki vakaların yüzde 85'i iyileşti
11 Haziran 2020 20:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:37 - Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Hakkari Emniyet Müdürlüğüne ziyaret02:34 - Gazeteci Müyesser Yıldız tutuklandı, Dükel ise serbest bırakıldı01:29 - Sayıştay'da 5 yeni üye...01:17 - 'Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlılığını kabul etmeliyiz'00:20 - Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik00:14 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:05 - Beden Öğretmenin sahte evrak suçlaması Yargıtay'dan döndü00:03 - Bakana, 'rica ederim' demek ne kadar uygun!00:02 - 12 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları23:51 - Başkentte ücretsiz çekici ve yol yardım hizmeti dönemi
23:41 - Veteriner hekimlerden 'Kırım Kongo Kanamalı Ateşi' uyarısı23:38 - Hemşireye saldıran koronavirüslü hasta 3. kattan düşerek öldü23:37 - Prof. Dr. Sabri Orman vefat etti23:29 - Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı23:29 - Gökçeada ve Bozcaada kendi elektriğini üretecek23:17 - Ankara Büyükşehir'e yağış nedeniyle 800 başvuru yapıldı23:08 - Operatörlerle ilgili yeni karar: Artık internetten yapılabilecek22:59 - 3'ü tutuklu 145 FETÖ sanığının yargılanmasına devam edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasını ve yeniden cami olarak ibadete açılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakana, 'rica ederim' demek ne kadar uygun!
Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik
Beden Öğretmenin sahte evrak suçlaması Yargıtay'dan döndü
12 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
'Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlılığını kabul etmeliyiz'
Sayıştay'da 5 yeni üye...
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Gazeteci Müyesser Yıldız tutuklandı, Dükel ise serbest bırakıldı
Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Hakkari Emniyet Müdürlüğüne ziyaret
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tamamlayıcı emeklilik sistemi 5
bir of çeksem karşı ki dağlar yıkılır 1
sır 1
işsizlik oranı 4
14.06.2020 ç.rizespor vs galatasaray maçı 2
Berber salonundaki gizemli abiler 2
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
kanal tedavisi 1
haber spikeri edasıyla yazılan entryler 2
bekçilere silah ve zor kullanma yetkisinin verilmesi 5
SON İLANLAR
Düzce Üniversitesi sözleşmeli 1 sağlık personeli alacak
Ankara Üniversitesi sözleşmeli 557 sağlık personeli alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 92 sağlık personeli alacak
Orman Genel Müdürlüğü Geçici 390 İşçi Alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli 350 sağlık personeli alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Büyükşehir 300 kişilik itfaiye eri alımı için yeniden ilana çıktı
Tunceli Unlu Mamülleri Tanzim Tatış Geçici 25 İşçi Alacak
Sivas Sızırbelsan Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam