Türkiye'de muhalefet milli sorun haline geldi

Türkiye aleyhine her gelişme ve açıklamaya dört elle sarılan muhalefet, Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eder hale geldi. CHP ve ortağı İYİ Parti'nin önemli isimleri skandal açıklamaları ile Libya ve Suriye konusunda Türkiye'yi suçladı; S-400'ler konusunda Rusya elçiliğinin açıklamasını gündeme getirip kendi ülkesi ile alay etti; Ayasofya'nın müze kalmasını; ayrıca Sultanahmed Camii'nin de müzeye çevrilmesini istedi. İlk skandal açıklama, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu'ndan geldi.

BU SAÇMALIK MECLİS'TE YAŞANDI

TBMM kürsüsünden Ayasofya'nın ibadete açılmasına karşı çıkan Kaboğlu, Sultanahmed Camii'nin de müze yapılması gerektiğini söyledi. Meclis tutanaklarına göre Kaboğlu şunları kaydetti:

"Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı; hatta Sultanahmed de müze olmalı; çünkü bunlar artık kendi şeyimiz değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar."

Kaboğlu konuşmasında laiklik vurgusunu da ihmal etmeyerek: "Anayasamız 63'ncü maddesinde bunu öngörüyor ve esasen laik Türkiye Cumhuriyeti'nin evrensel değerleri benimsemesi açısından da dünya ölçeğinde bunlar mirastır" skandal sözleri sarfetti.

AYASOFYA SUÇLAMASI

Benzer bir Ayasofya çıkışına CHP Genel Başkan Yardımcısı emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz imza attı. Katıldığı bir radyo programında, Ayasofya'nın kilise ya da cami değil müze olduğunu, hükümetin bu konuda gerilim çıkarmamasını istedi. Çeviköz şunları söyledi:

"Ayasofya ne kilisedir ne camidir. Aslında ikisini de zamanında tarih içinde kendi içinde barındırmış bir binadır. Bu açıdan bakıldığında önemli bir medeniyet mirasıdır. Dünyanın önemli bir mirasıdır. Bu şekilde UNESCO'da kayıtlara geçmiştir. Hükümet bu konu üzerinden gerginlik yaratıyor. Hükümet, açtım açacağım, diyerek gerginlik yaratmasa bu konu uluslararasılaşmaya doğru evrilmeyecekti. Türkiye ve Yunanistan tarafının bu konudaki duyarlılıklara hassasiyet göstermesi gerekir."

Suriye'yi işgal ettiniz iması

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve Kurucular Kurulu Üyesi görevlerinde bulunan İlay Aksoy, Suriye ve Libya konusunda terör örgütlerinin tezleriyle Türkiye'yi suçladı. Daha önce ırkçı söylemleriyle büyük tepki toplayan Aksoy, Suriye'de bir ekmek fırınının camında asılı yazının fotoğraflarını paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Burası Azez, Suriye. Bu afiş bir fırının camına asıldı ve yazıda '9 adet ekmek 2 Türk Lirası, sadece Türk Lirası geçerlidir' yazıyor. AKP nasıl bir düzen kurdu ki ülkenin parası bile artık kullanılmıyor? AKP daha şeffaf bir şekilde bölgede neden bulunduğunu açıklamalı!" Aksoy, Libya konusunda da BBC Arapça'nın haberi ile Türkiye'ye suçlamalar yöneltti. Aksoy, "Şu an Libya'da Türkiye tarafından finanse edilen ve ayda 2 bin dolar alan 10 bin civarında Suriye'den gelen muhalif paralı asker olduğu bildirildi" İfadelerini kullandı.

Aybike Eroğlu