TSK Libya'da kalıcı 2 üs kurma hazırlığında
|12 Haziran 2020 06:41
|Yazdır
Libya'da Hafter'in yenilgiye uğratılması ardından ülkenin yeniden ayağa kaldırılmasına ilişkin faaliyetler hızlandırıldı. Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac'ın Ankara ziyaretinde, önümüzdeki süreçte yürütülecek iş birliği çalışmaları ortaya konuldu. Bu kapsamda Türkiye, 9 yıldır süren savaşın yol açtığı yıkımın giderilmesinde de Libya için önemli katkılar sunacak. Askeri olarak Libya ordusunun yeniden yapılandırılmasına ilişkin çalışmalar sürerken, petrol sahalarında sondaj faaliyetleri, kentlerde ise müteahhitlik hizmetleri peşpeşe başlatılacak.
ÖNCE İHA/SİHA ÜSSÜ
Bölge kaynaklarına göre Ankara-Trablus arasındaki askeri işbirliği bir üst safhaya taşınıyor. Halen tuzaklamalara karşı arama-tarama çalışmalarının yapıldığı ve altyapının onarıldığı Vatiye Askeri Hava Üssü'nün Türkiye'nin kullanımına verilmesi düşünülüyor. Vatiye Üssü'ne, Libya harekatını başarıya ulaştıran Türk milli İHA/SİHA sistemleri ile hava savunma sistemlerinin konuşlandırılması planlanıyor. Hava araçlarıyla tahkim edilecek Vatiye ile birlikte bir adım da Akdeniz kıyısındaki liman kenti Misrata'da atılacak.
GEMİLER KALICI OLACAK
Türkiye, TSK'nın Suriye kuzeyindeki harekat konseptlerini Libya sahasına yansıtarak büyük başarı elde etti. Bunun yanında Türk ordusu, Doğu Akdeniz kavgasının merkezindeki bölgede yürüttüğü operasyonlarda -Suriye'den farklı olarak- kara ve hava unsurlarıyla birlikte donanmayı da kullandı. TSK, Libya'da uyguladığı deniz-hava-kara müşterek harekat konsepti dahilinde Libya açıklarında deniz görev birliği bulundurdu. Muharip gemiler, keşif-gözetleme gemileri, yardımcı gemiler denizden gelen tehditleri önledi, lojistik hat kesintisiz işletildi, kara unsurlarına da radar sistemleri ve destek silahlarıyla katkı sunuldu. Doğu Akdeniz'de Yunanistan kışkırtıcılığındaki tırmanma da göz önüne alındığında Libya sahasında deniz kuvvetlerinin stratejik önemi, bölgede Türk donanmasının varlığının devamını zorunlu kılıyor. Bu doğrultuda Misrata Limanı'nın daimi konuşlanma için deniz üssüne çevrilmesi düşünülüyor. Ayrıca Libya'da deniz sahalarından petrol çıkarma konusunda en büyük hisse de Türkiye'ye ait olacak. Bölgedeki sondaj faaliyetlerinin güvenliği için Türk gemilerinin varlığı zaruri görülüyor.
Kıymet Sezer
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yunanistan ile İtalya arasındaki anlaşma Türkiye'yi nasıl etkiler?
12 Haziran 2020 07:19
|Türkiye'de muhalefet milli sorun haline geldi
12 Haziran 2020 06:10
|Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik teklifinin 10 maddesi kabul edildi
12 Haziran 2020 05:28
|Dışişleri'nden İngiltere'ye 'askeri üs' tepkisi
12 Haziran 2020 04:03
|Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Hakkari Emniyet Müdürlüğüne ziyaret
12 Haziran 2020 02:37
|'Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlılığını kabul etmeliyiz'
12 Haziran 2020 01:17
|Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik
12 Haziran 2020 00:20
|12 Haziran 2020'den önemli gündem başlıkları
12 Haziran 2020 00:02
|KKTC, 1 Temmuz'dan itibaren ülkeye girişlere izin verecek
11 Haziran 2020 22:21
|'Bursa'da vaka sayısı bir günde yüzde 50 arttı' iddiası
11 Haziran 2020 21:56