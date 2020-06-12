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ABD FETÖ'yü rapordan çıkardı

ABD Dışişleri Bakanlığı, her yıl hazırladığı "Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu"nu yayımladı. Türkiye'nin girişimleri sonucunda bu yıl raporda "FETÖ" konulu incelemeye yer verilmedi. Geçen yıl aynı raporun üç yerinde FETRET elebaşının adı geçirilmişti.
 12 Haziran 2020 07:21
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ABD FETÖ'yü rapordan çıkardı

FETÖ'nün TSK'ya sızabilmek için gerçekleştirdiği sınav usulsüzlükleri gerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen başarılı operasyonlarla tek tek deşifre ediliyor. Bu kapsamda 2011-2012 yıllarında Deniz Harp Okulu'na öğrenci alım işlemlerinde aday tanıma komisyonunda görevli istihbarat subayı Y. K.'nın ifadesine başvuruldu.

KODLARA GÖRE ALDILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren istihbarat subayı Y.K., itirafçı olarak mülakat komisyonunda yapılan usulsüzlükleri tek tek deşifre etti. Y.K., şunları anlattı: "Adaylara verilen numaralar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ilgili birim veya komutanlığınca belirlenirdi. Bu numaraların neye göre nasıl verildiğini bilmiyorum. Ancak özel bir yazılımla FETÖ mensuplarına ayrı bir numaralandırma yapıldığını düşünmekteyim. Söz konusu bu numaralandırma kullanılarak ön sağlık - fiziki yeterlilik, mülakat ve son eleme yeri olan Askeri Hastanede'ki detaylı muayenede bu kodlara göre personel alımı yapıldığını düşünmekteyim."

ELENECEKLER MASADA

"Dosyaya bakan kişinin önüne sadece elenmesini istedikleri adayların aday numaralarını koyuyorlardı. Aynı zamanda sözleşmeli er mülakatlarında da görevlendiriliyordum. Mülakatlarda es kaza cemaate yakın olmayıp giren adaylarla ilgili, disiplin puanlarını kırarak bu adayları okulu bırakmaya, ailelerini çağırarak 'çocuklarınızı gönül rızası ile alın yoksa biz atarsak çocuklarınız hiçbir kamu kurumunda çalışamaz' diyerek tehdit ediyorlardı."
Yeni Şafak
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