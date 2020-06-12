Gurbetçilere için 14 gün kuralı kalktı

Eren, yaz aylarında memleket yoluna düşen vatandaşların Türkiye'ye geliş gidişlerindeki ihtiyaçlarını gidermek ve daha rahat seyahat etmelerini sağlamak için YTB tarafından başlatılan "Sıla Yolu Projesi"nin bu yıl yine gerçekleştirileceğini belirterek, şunları kaydetti: "Bu yaz Türkiye'ye gelecek yurt dışındaki vatandaşlarımız için izin sürelerini kısmayacak bir uygulama olacağını söylemiş, bu hafta Kapıkule'de mevcut uygulamaları da incelemiştik.

Bu kapsamda, '14 Gün Evde Gözetim Uygulaması' kalktı. Bu yıl da yaz izin döneminde YTB olarak Memleket Yolu'na düşen vatandaşlarımızın yanında olacağız."

Yasemin Asan