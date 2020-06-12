Gurbetçilere için 14 gün kuralı kalktı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, yurt dışında yaşayan ve tatillerini ana vatanlarında geçirmek isteyen vatandaşlar için uygulanan 14 gün evde gözetim kuralının kalktığını bildirdi.
|12 Haziran 2020 07:51
|Yazdır
Eren, yaz aylarında memleket yoluna düşen vatandaşların Türkiye'ye geliş gidişlerindeki ihtiyaçlarını gidermek ve daha rahat seyahat etmelerini sağlamak için YTB tarafından başlatılan "Sıla Yolu Projesi"nin bu yıl yine gerçekleştirileceğini belirterek, şunları kaydetti: "Bu yaz Türkiye'ye gelecek yurt dışındaki vatandaşlarımız için izin sürelerini kısmayacak bir uygulama olacağını söylemiş, bu hafta Kapıkule'de mevcut uygulamaları da incelemiştik.
Bu kapsamda, '14 Gün Evde Gözetim Uygulaması' kalktı. Bu yıl da yaz izin döneminde YTB olarak Memleket Yolu'na düşen vatandaşlarımızın yanında olacağız."
Yasemin Asan
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İSKİ kazısından tarih çıktı
12 Haziran 2020 09:07
|Türk bayraklı tabutu bagajda taşıdılar
12 Haziran 2020 09:01
|Karabük'ten kötü haber: Pozitif vaka sayısında ani artış
12 Haziran 2020 08:29
|'İkinci dalga değil dalgalı seyir olur'
12 Haziran 2020 08:16
|Korona'nın şiddetli geçirilmesinde kan grubu etkisi
12 Haziran 2020 08:13
|Online sınavda 'ahlaksız yayın' iddiası istifa getirdi
12 Haziran 2020 08:05
|Meteoroloji 'kuvvetli yağış' uyarısına devam ediyor - Haritalı
12 Haziran 2020 07:30
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
12 Haziran 2020 00:14
|Veteriner hekimlerden 'Kırım Kongo Kanamalı Ateşi' uyarısı
11 Haziran 2020 23:41
|Prof. Dr. Sabri Orman vefat etti
11 Haziran 2020 23:37