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Gurbetçilere için 14 gün kuralı kalktı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, yurt dışında yaşayan ve tatillerini ana vatanlarında geçirmek isteyen vatandaşlar için uygulanan 14 gün evde gözetim kuralının kalktığını bildirdi.
 12 Haziran 2020 07:51
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Gurbetçilere için 14 gün kuralı kalktı

Eren, yaz aylarında memleket yoluna düşen vatandaşların Türkiye'ye geliş gidişlerindeki ihtiyaçlarını gidermek ve daha rahat seyahat etmelerini sağlamak için YTB tarafından başlatılan "Sıla Yolu Projesi"nin bu yıl yine gerçekleştirileceğini belirterek, şunları kaydetti: "Bu yaz Türkiye'ye gelecek yurt dışındaki vatandaşlarımız için izin sürelerini kısmayacak bir uygulama olacağını söylemiş, bu hafta Kapıkule'de mevcut uygulamaları da incelemiştik.

Bu kapsamda, '14 Gün Evde Gözetim Uygulaması' kalktı. Bu yıl da yaz izin döneminde YTB olarak Memleket Yolu'na düşen vatandaşlarımızın yanında olacağız."

Yasemin Asan
Yeni Şafak
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