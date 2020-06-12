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Kilis'te bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

Kilis'te bir köy, bir mezra ve bir sokak ile iş yeri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
 12 Haziran 2020 06:52
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Kilis'te bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki bazı vatandaşlarda yapılan testlerde Kovid-19 vakasına rastlandığı belirtildi.

Bunun üzerine merkeze bağlı Gümüşsuyu köyü, Oruçlu mezrası ile Helvacıoğlu Mahallesi Miskinler Sokağı karantinaya alındı. Ayrıca kent merkezindeki bir işyerinin de faaliyetleri bir süreliğine durduruldu.

Söz konusu adreslerde filyasyon çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, adreslere 24 Hazirana kadar giriş çıkışların yasaklandığı kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların tüm ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu personeli tarafından karşılanacağı bildirildi.
Anadolu Ajansı
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