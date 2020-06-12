Kilis'te bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

BAKANA, 'RİCA EDERİM' DEMEK NE KADAR UYGUN! Resmi yazışma yönetmeliğinin 16. maddesinde yapılan düzenlemeyle, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı tarafından Bakanlığa yazılan yazılarda "rica ederim ibaresiyle bitirilir." düzenlemesi getirildi. Bu şekildeki bir düzenleme, Devlet Memurlarının siyasi kimliği olan bakanların amiri mesabesinde görüleceği ve bunun teamüllere uygun olmadığı belirtiliyor.