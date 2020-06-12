Otomobil metro raylarına uçtu
|12 Haziran 2020 06:54
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İstanbul'da saat 00.30 sularında Bakırköy Ataköy-Şirinevler Metro durağı yakınında meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, Sefaköy istikametinden Topkapı yönüne giden Turgay K., idaresindeki 34 CYE 952 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce bariyerleri parçaladı ardından yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki metro raylarına uçarak ters döndü.
SÜRÜCÜ YARIM SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN KURTARILDI
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta ters dönen sıkışan sürücü ile irtibata geçerek, yaşadığını ve bilincinin açık olduğunu tespit etti.
İtfaiye ekipleri yaralıyı kurtarmak için çalışma başlatırken, polis ekipleri yan yoldaki trafiği tek şeride düşürdü.
Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yaralı Turgay K, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Daha sonra sedyeye konulan yaralı itfaiye ve sağlık ekiplerince merdiven yardımıyla çıkarıldı. Ambulansa teslim edilen yaralı ilk müdahalenin ardından Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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