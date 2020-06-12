1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Otomobil metro raylarına uçtu

Şirinevler Topkapı istikametinde seyreden otomobil, kontrolden çıkarak bariyerleri geçtikten sonra metro raylarına uçtu. Ters dönen araçta sürücü yaralandı. Yaralı, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı
 12 Haziran 2020 06:54
Yazdır
Otomobil metro raylarına uçtu

İstanbul'da saat 00.30 sularında Bakırköy Ataköy-Şirinevler Metro durağı yakınında meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, Sefaköy istikametinden Topkapı yönüne giden Turgay K., idaresindeki 34 CYE 952 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce bariyerleri parçaladı ardından yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki metro raylarına uçarak ters döndü.

SÜRÜCÜ YARIM SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN KURTARILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta ters dönen sıkışan sürücü ile irtibata geçerek, yaşadığını ve bilincinin açık olduğunu tespit etti.

İtfaiye ekipleri yaralıyı kurtarmak için çalışma başlatırken, polis ekipleri yan yoldaki trafiği tek şeride düşürdü.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yaralı Turgay K, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Daha sonra sedyeye konulan yaralı itfaiye ve sağlık ekiplerince merdiven yardımıyla çıkarıldı. Ambulansa teslim edilen yaralı ilk müdahalenin ardından Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı
12 Haziran 2020 07:58		 Kaçak ürün satarak devleti vergi kaybına uğratan 14 kişiye gözaltı
12 Haziran 2020 07:02
Hemşireye saldıran koronavirüslü hasta 3. kattan düşerek öldü
11 Haziran 2020 23:38		 Önce annesini ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu
11 Haziran 2020 21:59
Kadıköy'de belediye binasında intihar girişimi
11 Haziran 2020 21:15		 Selfie merakı felaket getirdi, geriye bu fotoğraf kaldı
11 Haziran 2020 21:05
İçki şişesini sağlık çalışanının başında parçaladı
11 Haziran 2020 20:00		 Ünlü şarkıcı trafik kazasında yaralandı
11 Haziran 2020 19:14
FETÖ kumpasıyla vatandaşı dolandırdılar
11 Haziran 2020 17:03		 Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti
11 Haziran 2020 16:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:58 - Paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı07:51 - Gurbetçilere için 14 gün kuralı kalktı07:43 - Koronaya karşı zırh gibi kumaş!07:35 - Siber vatan: Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çekmişti07:25 - Tamamlayıcı emeklilik sistemi, 14 milyon çalışanın yüzünü güldürecek07:21 - ABD FETÖ'yü rapordan çıkardı07:19 - Yunanistan ile İtalya arasındaki anlaşma Türkiye'yi nasıl etkiler?07:05 - Belediye Başkanı'nın rüşvet kasası ortaya çıktı07:02 - Kaçak ürün satarak devleti vergi kaybına uğratan 14 kişiye gözaltı06:57 - Maske takmayana para cezası yolda
06:54 - Otomobil metro raylarına uçtu06:52 - Kilis'te bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı06:41 - TSK Libya'da kalıcı 2 üs kurma hazırlığında06:10 - Türkiye'de muhalefet milli sorun haline geldi05:28 - Rekabetin Korunması Kanunu'nda değişiklik teklifinin 10 maddesi kabul edildi04:03 - Dışişleri'nden İngiltere'ye 'askeri üs' tepkisi02:37 - Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Hakkari Emniyet Müdürlüğüne ziyaret02:34 - Gazeteci Müyesser Yıldız tutuklandı, Dükel ise serbest bırakıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasını ve yeniden cami olarak ibadete açılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakana, 'rica ederim' demek ne kadar uygun!
Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik
Maske takmayana para cezası yolda
Beden Öğretmenin sahte evrak suçlaması Yargıtay'dan döndü
Gazeteci Müyesser Yıldız tutuklandı, Dükel ise serbest bırakıldı
'Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlılığını kabul etmeliyiz'
Sayıştay'da 5 yeni üye...
Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Hakkari Emniyet Müdürlüğüne ziyaret
Yunanistan ile İtalya arasındaki anlaşma Türkiye'yi nasıl etkiler?
Dışişleri'nden İngiltere'ye 'askeri üs' tepkisi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
14.06.2020 ç.rizespor vs galatasaray maçı 2
6 ay süren maç 1
kıs kıs gülmek 1
tamamlayıcı emeklilik sistemi 5
eldiven 1
ıslanmak 2
kim korkar panik ataktan 3
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
bir of çeksem karşı ki dağlar yıkılır 1
nikah salonlarının 15 haziran'da açılması 2
SON İLANLAR
İzmir İbb Grandpazar Gıda 3 İşçi Alacak
Zonguldak Kdz Ereğli Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Tokat Üzümören Belediyesi 2 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi 5 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi Geçici 15 İşçi Alacak
Kütahya SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Geçici 15 İşçi Alacak
Kırklareli İnece Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
Diyarbakır Müze Müdürlüğü Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam