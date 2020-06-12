Koronaya karşı zırh gibi kumaş!

Yünsa, koronavirüsü parçalayan kumaş apresi üretti. Söz konusu apreyi (kaplama) farklı kumaşlara uygulayan Yünsa, kumaşın 5 yıkamaya antiviral özelliğini korumasını sağladı. Şirket ürününü Amerika ve İsviçre'de sertifikalandırırken, dün bu gelişmenin Kamuyu Aydındatma Platformu'nda duyurulmasının ardından Borsa İstanbul'da işlem gören Yünsa hisseleri hareketlendi ve gün içinde yüzde 10'a varan oranda değer kazandı.

Milliyet'ten Ebru Sungur'un haberine göre: Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, antiviral kumaş apresini nasıl geliştirdiklerini Milliyet'e anlattı. Sürmegöz, "Pandemi sürecinde virüslerin tekstil yüzeyleri ile taşınma ihtimaline karşı geliştirdiğimiz antiviral özellikli kumaşlarla pandemi sürecinin atlatılmasına katkıda bulunuyoruz. Tekstil kumaşları üzerinde yüksek antiviral özellik gösteren kimyasal yapılarını proseslerimizle birleştirerek kumaşlara uyguladık" dedi.

Tekstil yüzeylerinin virüs ve bakteriler için ideal yüzeyler olduğunu belirten Sürmegöz şöyle devam etti:

Hedef 10 yıkama

"Araştırmalar Kovid-19'a sebep olan SARS-COV virüsünün tekstil yüzeylerinde 2 güne kadar yaşayabildiğini gösterdi. Geliştirdiğimiz antiviral özellikli kumaşlar sayesinde kumaş yüzeyine gelen virüslerin dış katmanındaki lipit tabakasını bozarak virüslerin parçalanmasını sağlıyoruz. Polyester kumaş, yün kumaş, yün/pes ve yün/naylon karışımı kumaşlarda denemelerimiz sonrası kumaşlara 5 yıkama dayanımlı antiviral özellik kazandırdık, bu oranın 10 yıkama ve üzerine çıkarılmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Kumaşlarımız virüslerin yanında bakteri ve mantarlara karşı da tam anlamıyla koruma sağlıyor. Takım elbise, döşemelik kumaş ve üniformalık kumaş taleplerine göre farklı kullanım alanları için uygulamalar geliştiriyoruz."

Kısaca Yünsa

- 50'den fazla ülkeye ihracat yapıyor.

- Uluslararası büyük moda markalarının kumaş tedarikçisi.

- Avrupa'nın en büyük entegre yünlü kumaş üreticisi.

- Yıllık 12 milyon metre kamgarn kumaş üretim ve 4 bin 500 ton kamgarn iplik üretim kapasitesi var.

İki kıtadan sertifika

Antiviral apre tekniği ile ürettikleri kumaşların solunum yolu ile bulaşabilen virüslere, hatta çocuk felcine karşı yüzde 98 koruma sağladığını vurgulayan Sürmegöz şunları söyledi:

"Uluslararası laboratuvarlar olan The International Antimicrobial Council (Amerika) ve Microbe Investigations AG'den (İsviçre) aldığımız onaylar ve sertifikalar bu çalışmanın oldukça etkili olacağını işaret ediyor."