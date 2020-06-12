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Paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

Ankara'da kurdukları paravan şirketler aracılığıyla elektronik ticaret firmalarını 400 bin lira dolandırarak zarara uğrattıkları şüphesiyle gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
 12 Haziran 2020 07:58
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Paravan şirketler üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kurdukları paravan şirketlerle elektronik ticaret firmalarını dolandırdıkları belirlenen bir suç örgütüne yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alınmıştı.

- Örgüt lideri 142 suçtan aranıyormuş

Operasyonda gözaltına alınan ve sahte kimlikle yakalanan, suç örgütü lideri S.O'nun, 142 suçtan aranan cezaevi firarisi olduğu ve 49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal, paravan şirketlere ait kuruluş evrakları ile 51 bin lira ele geçirilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.C.S, T.U. ile S.O, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı
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