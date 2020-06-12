Korona'nın şiddetli geçirilmesinde kan grubu etkisi
|12 Haziran 2020 08:13
|Yazdır
Milliyet'in özel haberine göre: Doç. Dr. Ulucan, İspanya ve İtalya'daki hastalar üzerinde yapılan çalışmada A kan grubuna sahip hastaların diğer kan gruplarına sahip hastalardan 1.5 kat daha fazla solunum problemi yaşadıklarının tespit edildiğini kaydetti. 2 Haziran'da yayınlanan bir çalışmanın hastalığın şiddeti ile kan grupları arasındaki ilişkiyi araştırdığını belirten Üsküdar Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden Doç. Dr. Ulucan, sözlerine şöyle devam etti:
0'dan koruyucu etki
"Son çalışmaya göre, İspanya ve İtalya'daki hastanelerde bin 610 hasta ile aynı bölgelerden 2 bin 205 sağlıklı birey genetik açıdan analiz edildi. İki grup arasındaki en büyük farklardan biri kan gruplarını kodlayan genlerde bulundu ve A kan grubuna sahip hastaların 1.5 kat daha fazla solunum problemi yaşadıkları belirlendi. 0 kan grubunun ise hastalığın şiddeti üzerine koruyucu etki yaptığı gösterildi. Bunlar değerli bilgiler ama halen kan grupları ve hastalık arasındaki bağlantı için araştırma gerekiyor."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İSKİ kazısından tarih çıktı
12 Haziran 2020 09:07
|Türk bayraklı tabutu bagajda taşıdılar
12 Haziran 2020 09:01
|Karabük'ten kötü haber: Pozitif vaka sayısında ani artış
12 Haziran 2020 08:29
|'İkinci dalga değil dalgalı seyir olur'
12 Haziran 2020 08:16
|Online sınavda 'ahlaksız yayın' iddiası istifa getirdi
12 Haziran 2020 08:05
|Gurbetçilere için 14 gün kuralı kalktı
12 Haziran 2020 07:51
|Meteoroloji 'kuvvetli yağış' uyarısına devam ediyor - Haritalı
12 Haziran 2020 07:30
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
12 Haziran 2020 00:14
|Veteriner hekimlerden 'Kırım Kongo Kanamalı Ateşi' uyarısı
11 Haziran 2020 23:41
|Prof. Dr. Sabri Orman vefat etti
11 Haziran 2020 23:37