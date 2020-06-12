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Otobüs seyahati için ücret tarifesi yeniden belirlendi

Karayoluyla yolcu taşımacılığı alanında uygulanacak taban/tavan ücret tarifesi yeniden belirlendi.
 12 Haziran 2020 08:20
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Otobüs seyahati için ücret tarifesi yeniden belirlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kovid-19 tedbirlerinde normalleşme takvimine girilmesiyle daha önce 31 Temmuz'a kadar uygulanacağı bildirilen tebliğde değişikliğe gitme kararı aldı.

Bakanlığın konu ile ilgili tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, düzenlemeyle vatandaşların daha uygun fiyatlarla yolculuk yapabilmesini sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Taban/tavan fiyat ücret tarifesinin eski ve yeni hali şu şekilde:

Yeni Tarife

Eski Tarife

NOT: Çanakkale Boğazı geçişli hatlarda tablodaki ücretlere geçiş ücreti eklenerek uygulama yapılacaktır.

500 TL'YE KADAR ÇIKMIŞTI

Otobüs firmaları kapasitelerinin yarı oranında çalışmalarından kaynaklı mevcut bilet fiyatlarını iki katına çıkarmış, bilet fiyatlarında yaşanan artış sonrası İstanbul-Antalya için 300 TL, İstanbul-Adana için 350 TL, İstanbul-Van için ise 500 TL'ye kadar bilet fiyatları gündeme gelmişti.
Memurlar.Net
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