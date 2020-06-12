Otobüs seyahati için ücret tarifesi yeniden belirlendi

LAPTOP VE TELEFON KAMERALARI İZLENİYOR MU?

Büyük birader’in gözü üstünde! Bir distopyadan fırlamış gibi duran laptop ve telefon kameraları izleniyor mu sorusu ve onları kapatma fikri uzun zamandır var olan, üstelik epey de endişe duyulan bir konu. Gerçekten izleniyor muyuz, CIA bizi takip ediyor mu, yoksa hackerlar mı peşimizde?