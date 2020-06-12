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Karabük'ten kötü haber: Pozitif vaka sayısında ani artış

Karabük'te koronavirüs vakası 28 Mayıs itibariyle artış göstermeye başlayarak 19'a ulaştı. Kentte bugüne kadar toplam 204 koronavirüs vakası görülürken, sağlığına kavuşan 175 kişi tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi.
 12 Haziran 2020 08:29
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Karabük'ten kötü haber: Pozitif vaka sayısında ani artış

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını boyunca Karabük'te bugüne kadar 204 vaka görüldü. Hastanede tedavisi tamamlanan ve sağlığına kavuşan 175 kişi taburcu edilirken, 10 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

28 Mayıs itibariyle kent genelinde yeniden artış görülen pozitif vaka sayısının 19'a yükseldiği ve hastanede tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, il dışı gelenleri kontrol etmeye çalıştıklarını belirterek, vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda uyarılarda bulundu. Sarı, normalleşme süreci kapsamında rehavete kapılmamanın gerektiğini ifade ederek, gerekli önlemler için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
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