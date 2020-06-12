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Meteoroloji 'kuvvetli yağış' uyarısına devam ediyor - Haritalı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kırklareli, Sakarya, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Kayseri çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel doğu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir
 12 Haziran 2020 07:30
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Meteoroloji 'kuvvetli yağış' uyarısına devam ediyor - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kırklareli, Sakarya, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Kayseri çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Kırklareli, Sakarya, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Kayseri çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel doğu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
Memurlar.Net
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