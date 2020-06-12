Özür dilendi, kavga bitti
Meclis Genel Kurulu'nda CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile kendisine yumruk atan MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz arasındaki gerginlik 'özür'le yatıştı.
|12 Haziran 2020 08:52
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Salı gecesi Genel Kurul'da yaşanan gerilimin ardından Bahçeli devreye girdi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın dün Meclis'te CHP'li Özgür Özel ile görüşerek Kılavuz'un özür amaçlı görüşme talebini ilettiği belirtildi. Özgür Özel ile TBMM Başkanlık Divanı'nın arkasındaki odada bir araya gelen Kılavuz'un özür dilediği ve bunu Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine yaptığını ifade ettiği öğrenildi.
Bu görüşmeden önce MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Genel Kurul'da olayla ilgili üzüntüsünü ifade etti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da "Bu durumu tasvip etmediğini ve olaydan sebep üzgün olduğunu beyan etmesinden dolayı kendisine teşekkür ederim. Özür bir erdemdir" dedi.
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