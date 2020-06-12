Dana şebekesi durmuyor! Bu kez de Kars'ta ortaya çıktılar

Hürriyet'in özel haberine göre: Daha önce farklı illerde besicileri 50 milyon lira dolandırdıkları iddia edilen şebeke bu kez yeniden ortaya çıktı. 'Kasap Amca Vurgunu' başlığı ile geçen yıl gündeme getirdiği olayla ilgili yeni gelişmelerin yaşandığı öğrenildi. Malatya, Amasya, Adana, Konya gibi 10'a yakın ilde besicilik yapan çok sayıda üreticiyi dolandırmakla suçlanan şebeke üyeleri bu kez Kars'a dayandı. Türkiye'nin önemli canlı hayvan ticaretinin yapıldığı illerden biri olan Kars'ta çok sayıda besici hayvanlarını, İstanbul'da devam eden soruşturmanın şüpheli listesindeki kişilere sattı. Liderliğini, hakkında yakalama kararı bulunan ve sahte nüfus cüzdanı ile dolaştığı belirtilen Hamit A. ile Yaşar E.'nin yaptığı iddia edilen şebeke, kentteki birçok besiciden hayvan aldı. Kimi besiciye çek kimine senet verildi. Ancak, çekler karşılıksız çıktığı gibi senetler de ödenmedi.

Kars Ticaret Borsası'ndan bir yetkili, "Besicinin aylarca emek vererek kesime hazır hale getirdiği hayvanları, bir gün içinde buharlaştı. Dolandırılan para tutarı 7 milyonu aşıyor" dedi.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Aynı yetkili, satışını yaptıkları hayvanların parasını alamayan kimi besicinin, bankalara borçlandığını kaydetti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, dolandırılan kişilerden Mahmut Çelik'in şikayeti sonrası başlattığı soruşturmada şüphelilerden Yusuf Aydın'ın geçen 1 Mayıs'ta tutuklandığı ortaya çıktı. İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanan Yusuf Aydın, Çelik'i dolandıran ismin Hamit A. olduğunu öne sürdü. Edinilen bilgilere göre savcılık, şüphelilerden Fatih D., Hüseyin G., Günay D., Gaye K. ile Yaşar E.'nin ifadesini aldı. Bir diğer şüpheli Hamit A. hakkında ise, yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Şüphelilerin, verdikleri ifadelerde birbirlerini suçladı.

'KASAP AMCA' ADI İLE MAĞAZA AÇACAKLARDI

Savcılık soruşturmasında yer alan bilgilere göre, dolandırılan kişilerin bir kısmına 'Kasap Amca' adı ile yüzlerce mağaza açılacağı, bir kısmına ise kurulacak et entegre tesisinde şehit ve gazi ailelerinin çalıştırılacağı söylendi. Alınan hayvanlar için başlangıçta bir miktar ödeme yapılsa da sonradan yapılan yüklü alımlar için verilen çekler karşılıksız çıktı. 15 milyon liraya yakın dolandırıldığını söyleyen Mahmut Çelik (56), "30 yıldır et ticareti yapıyorum. Şimdi bir kilo ete muhtaç hale geldim. Mal aldığım insanların parasını ödeyemedim. O insanlar da perişan oldu. Bankaya olan borcum nedeni ile çiftliğim icradan satışa çıkarıldı" diye konuştu.