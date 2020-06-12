Türk bayraklı tabutu bagajda taşıdılar
|12 Haziran 2020 09:01
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda vatana 37 yıl hizmet eden astsubay kıdemli başçavuş Sezai Esen hayatını kaybetti. Türk Bayrağı'na sarılı cenazesi, koronavirüs önlemleriyle gönderildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yolculara tahsis ettiği otobüsün bagajında Antalya'ya götürüldü. Esen 9 Haziran'da hastanede kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti. Cenazesi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yıkandığı Alibeyköy Gasilhanesi'nden kaldırıldı.
Esen için aynı akşam İstanbul Merkez Komutanlığı Taşıma Timi tarafından Zincirlikuyu'da uğurlama töreni düzenlendi. Cenazeyi morgdan alan askeri tim, koronavirüs nedeniyle özel giyimliydi. Cenaze, İBB'nin tahsis ettiği şehirlerarası yolcu otobüsüyle Antalya'ya gönderildi. Cenaze önceki gün Gümüşdamla'da toprağa verildi. Esen'in cenazesinin şehirlerarası cenaze taşımacılığında kullanılan dondurucu özelliği bulunan cenaze aracı yerine otobüs bagajında gönderilmesi tepkilere neden oldu.
Barış Savaş
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