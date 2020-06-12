İSKİ kazısından tarih çıktı
|12 Haziran 2020 09:07
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İSKİ kazısından tarih çıktı
MUSTAFA KAYA YaşamGiriş Tarihi: 12.6.2020 ABONE OL
Ortaköy'de çöken Kumpirciler Sokağı'nın hemen arkasında yapılan atık ve yağmur suyu kanalları yenileme çalışmaları esnasında tarihi kalıntılara rastlanıldı. Bunun üzerine zabıta ekipleri tarafından etrafı kapatılan alanda İstanbul Anıtlar Kurulu tarafından inceleme başlatıldı. İncelemelerin ardından tarihi kalıntılar hakkında tespit yapılacağı ve devamında nasıl bir yol izleneceğinin belirleneceği öğrenildi. Öte yandan, tarihi kalıntıların hemen yanında bulunan Kumpirciler Sokağı'nda meydana gelen göçük sonrasında, çöken alan toprakla dolduruldu.
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