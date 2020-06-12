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İSKİ kazısından tarih çıktı

Ortaköy'de çöken Kumpirciler Sokağı'nın hemen arkasında yapılan atık ve yağmur suyu kanalları yenileme çalışmaları esnasında tarihi kalıntılara rastlanıldı.
 12 Haziran 2020 09:07
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İSKİ kazısından tarih çıktı

İSKİ kazısından tarih çıktı

MUSTAFA KAYA Yaşam

Giriş Tarihi: 12.6.2020 ABONE OL

Ortaköy'de çöken Kumpirciler Sokağı'nın hemen arkasında yapılan atık ve yağmur suyu kanalları yenileme çalışmaları esnasında tarihi kalıntılara rastlanıldı. Bunun üzerine zabıta ekipleri tarafından etrafı kapatılan alanda İstanbul Anıtlar Kurulu tarafından inceleme başlatıldı. İncelemelerin ardından tarihi kalıntılar hakkında tespit yapılacağı ve devamında nasıl bir yol izleneceğinin belirleneceği öğrenildi. Öte yandan, tarihi kalıntıların hemen yanında bulunan Kumpirciler Sokağı'nda meydana gelen göçük sonrasında, çöken alan toprakla dolduruldu.

Sabah
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