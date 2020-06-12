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Bakan Varank: Covid-19'a etkili çok önemli bir ilacı ürettik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs ile mücadele kapsamında çok önemli bir ilacı ürettiklerini duyurdu
 12 Haziran 2020 09:09
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Bakan Varank: Covid-19'a etkili çok önemli bir ilacı ürettik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs ile mücadele kapsamında çok önemli bir ilacı ürettiklerini duyurdu

Bakan Varank: (Kovid-19'a karşı) Yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı ürettik.

(Yerli sentez ilaç) Ruhsatlandırma aşamasına gelmesi mutluluk ve gurur verici. Bu aşamadan sonra tedavide kullanılması ve ihracatı planlanıyor
Anadolu Ajansı
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