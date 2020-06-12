Bakan Varank: Covid-19'a etkili çok önemli bir ilacı ürettik
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs ile mücadele kapsamında çok önemli bir ilacı ürettiklerini duyurdu
|12 Haziran 2020 09:09
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs ile mücadele kapsamında çok önemli bir ilacı ürettiklerini duyurdu
Bakan Varank: (Kovid-19'a karşı) Yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı ürettik.
(Yerli sentez ilaç) Ruhsatlandırma aşamasına gelmesi mutluluk ve gurur verici. Bu aşamadan sonra tedavide kullanılması ve ihracatı planlanıyor
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