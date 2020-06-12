Doçentlik Yönetmeliğinde 7 önemli değişiklik
|12 Haziran 2020 10:05
|Yazdır
Bilindiği üzere, 17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7243 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci fıkrası ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 24 üncü maddesinde yapılan düzenleme ile doçentlik başvurularının bir yılda ikiden fazla alınmasına imkan verilmişti.
Bu kapsamda, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından hazırlanarak Yükseköğretim Genel Kurulunun onayıyla yapılan yönetmelik değişiklikleri, 12 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre; doçentlik başvuruları yılda üç kez olmak üzere "OCAK", "MAYIS" ve "EYLÜL" ayının yirminci günü başlayıp, en geç ilgili ayın son çalışma günü mesai saati bitimine kadar yapılabilecek. Ancak, yönetmeliğin yürürlük maddesine eklenen hüküm ile bu düzenleme 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak.
Dolayısıyla, 2020 yılı Mart dönemi başvurularının pandemi sebebiyle ertelenmesinden ötürü birinci dönem doçentlik başvuruları 15 Haziran-30 Haziran 2020 tarihleri arasında, ikinci dönem doçentlik başvuruları ise 15 Ekim-30 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
Diğer taraftan, yönetmelikte yapılan bir takım önemli düzenlemeler aşağıda sıralanmıştır:
- Öğrenim belgesi, tez ve yabancı dil belgesi eksik/hatalı olan adayların doçentlik başvurusu ÜAK tarafından doğrudan iptal edilebilecektir. Bu durumda olan adaylar, bir sonraki dönem yeniden başvurabilecektir.
- Doçentlik unvanı alıp, yeniden başka bir alanda doçentlik unvanı almak suretiyle başvuran adaylar, daha önceden aldığı unvana esas olan akademik çalışmaları yeni müracaatlarında puanlayamayacaklardır.
- 7243 sayılı Kanunda yapılan düzenleme ile uyumlu olarak, ÜAK tarafından bir adayın jürisinde görevlendirilen öğretim üyelerin jüri üyeliği görevi ve jüri bilgileri sistem üzerinden erişime açıldığı tarihi izleyen beşinci gün ilgililere tebliğ edilmiş sayılacak.
- Doçentlik değerlendirilmesi ile ilgili olarak ise, jüride görevlendirilen öğretim üyelerinin adaylar hakkında öncelikle bilimsel araştırma ve yayın etiği hakkında değerlendirme yapmaları hüküm altına alınmıştır. Bu noktada, adayların etik ihlali durumları hakkındaki incelemeler ilgili Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu tarafından, asgari doçentlik kriterlerini taşımadığına yönündeki raporlar ise Doçentlik Komisyonunca incelenecektir.
- Doçentlik başvurusunda bulunup başarısız olan adaya ait değerlendirmeye esas raporlar, yeni başvuruda jüri üyelerinin isimleri gizlenmek suretiyle doçentlik değerlendirme jüri üyelerinin erişimine açılmasına imkan verilmiştir.
- Adaylar hakkında etik ihlali tespiti yapan jüri üyelerinin bildirimi üzerine ilgili bilim bilimsel araştırma ve yayın etiği komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucunda aykırılık iddiasının doğru olmadığının tespit edilmesi halinde aykırılık iddiasında bulunan jüri üyesinin görevi sonlandırılmasına karar verilmiştir. Özellikle, keyfi alınan/ alınabilecek kararları jüri üyeleri nezdinde caydırmaya yönelik önemli bir düzenleme olarak değerlendirilmektedir.
- Etik ihlali veya yanıltıcı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilerek, müracaat dönemi esas alınmak suretiyle en erken izleyen üçüncü dönemde yeniden başvurabilecekleri belirtilmiştir.
İŞTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Akademisyenlere de, usulsüz müracaattan dolayı ceza verilebilir mi?
21 Mayıs 2020 00:04
|Akademik personelin istifası hangi esaslara tabidir?
13 Mart 2020 09:02
|Dekanlığa vekalette süre sınırlaması var mıdır?
06 Mart 2020 14:09
|Doçentlik kadrosuna atanmayan emeklilikte makam tazminatı alabilir mi?
18 Şubat 2020 10:03
|Meslek yüksekokulu kadrolarında, yabancı dil şartı, 70 olarak belirlenebilir mi?
23 Kasım 2019 10:16
|Geliştirme ödeneğinde görevlendirme süreleri
22 Ekim 2019 00:04
|Açıktan geçen süreler, profesörlük için aranan asgari 5 yıllık zamandan sayılır mı?
04 Ekim 2019 14:05
|Doçentlik başvurularının hızlandırılması için 7 maddelik düzenleme yapıldı
07 Eylül 2019 09:26
|Doktora mezunu araştırma görevlisi başka fakültelerde ders verebilir mi?
20 Ağustos 2019 10:05
|Görevinden ayrılıp memur olmak isteyen öğretim görevlisi asgari kaç yıl çalışmalı!
07 Ağustos 2019 10:05