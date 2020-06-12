Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'de ilk sondaj için hazır

UZMAN UNVANIYLA DENETİM YAPAN TEK BİR UNVAN KALDI Türkiye'de 10.06.2020 tarihi itibariyle uzman unvanı ile denetim faaliyeti yürüten tek birim olarak Hazine ve Maliye Uzmanları (Eski Muhasebat Kontrolörleri) kalmış olup, Eski Muhasebat ve Eski Muhasebe Denetmenleri dışında 2011 yılında yapılan düzenlemelerle Uzman kadrolarına atanan tüm denetim birimleri son yapılan düzenlemeler ile eski unvanlarına kavuşmuştur.