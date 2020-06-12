Tantuni, döner ve köfteye 'eşek ve at eti' katan firmalar
İstanbul'da yer alan üç firma Pişmiş Et Tantuniye, Dana Köfte'ye ve Çiğ Tavuk Dönere At ve Eşek Eti katmış
|12 Haziran 2020 09:45
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İstanbul'da yer alan üç firma Pişmiş Et Tantuniye, Dana Köfte'ye ve Çiğ Tavuk Dönere At ve Eşek Eti katmış.
Tarım ve Orman Bakanlığı, tağşiş ve taklit yapan 136 ürünü açıkladı.
Açıklanan listeye bakıldığında 3 firma vatandaşa at ve eşek eti yedirmiş.
Pişmiş Et Tantuniye, Dana Köfte'ye ve Çiğ Tavuk Dönere At ve Eşek Eti katmış.
İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı listede yer alan 3 üç firma
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