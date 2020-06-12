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Aile Bakanlığı sokakta çalıştırılan 20 bin çocuğa ulaştı

Çocuk işçiliği ile etkin mücadele eden Bakanlık, sokakta çalıştırılan 20 bin 274 çocuk ile ailelerini sağlık, eğitim ve sosyal yardımlardan yararlandırdı- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk:- "Çocuk işçiliğini önlemede mücadelemiz ve kararlılığımız istatistiklere de yansıdı. 1999'da yüzde 10,3 olan çocuk işçi oranı, 2019'da yüzde 4,4'e düştü"
 12 Haziran 2020 09:48
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Aile Bakanlığı sokakta çalıştırılan 20 bin çocuğa ulaştı

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk işçiliği ile etkin mücadele kapsamında, sokakta çalıştırılan 20 bin 274 çocuğa ulaştı. Bakanlık, çocukları ve ailelerini sağlık, eğitim ve sosyal yardımlardan yararlandırdı.

Çocuk işçiliği tüm dünyada çalışma hayatının en önemli sorunları arasında yer alıyor. Uluslararası Çalışma Örgütünce (ILO) yayımlanan "Çocuk İşçiliğinin Küresel Tahminleri, Sonuçlar ve Eğilimler Raporu"na göre 2016 itibarıyla dünyada 152 milyon çocuk işçi bulunuyor. Bu çocukların yaklaşık 73 milyonu ise "tehlikeli" sınıftaki işlerde çalışıyor.

Her yıl 12 Haziran'da "Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü" başlığı altında bu küresel soruna bir kez daha dikkat çekiliyor.

- 2023'e kadar 106 faaliyetin uygulanacak

Türkiye'de de önemli bir sorun olan çocuk işçiliğine karşı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir dizi çalışma yürütüyor.

Bakanlık, 2018'i "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı" ilan ederken, Ulusal İstihdam Stratejisi ile 2017-2023 yıllarını kapsayan Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Ulusal Programı ve Gönül Elçileri Çocuk İşçiliği ile Mücadele programları başta olmak üzere, çocuk işçiliğine yönelik ulusal ve uluslararası alanda birçok proje hayata geçiriyor.

Bakanlık, Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 Günlük Eylem Planı kapsamında 81 ilde, İŞKUR ve SGK il müdürlükleri bünyesinde "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Birimleri" oluşturarak, Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı çerçevesinde 2023'e kadar 7 temel politika, 18 strateji ve 106 faaliyet uygulamayı hedefliyor.

- Çocuğunu sokakta çalıştıran 873 aile hakkında işlem başlatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çocuk işçiliğiyle mücadele çalışmalarının başarıyla sürdüğünü belirterek, "Çocuk işçiliğini önlemede mücadelemiz ve kararlılığımız istatistiklere de yansıdı. 1999'da yüzde 10,3 olan çocuk işçi oranı, 2019'da yüzde 4,4'e düştü." dedi.

Çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında sokakta çalıştırılan çocuklar konusuna özel önem verdiklerini ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Çocukların sokakta çalıştırılması ya da dilendirilmesinin önlenmesi konusunda başlattığımız uygulama ile meslek elemanlarımızdan oluşan 139 mobil ekiple, bugüne kadar 20 bin 274 çocuğa ulaştık. Aile odaklı yürüttüğümüz çalışmalarla çocuklarımızı ve ailelerini sağlık, eğitim ve sosyal yardım gibi hizmetlerden yararlandırıyoruz. Yapılan çalışmalar kapsamında, bu çocuklarımızdan 5 bin 402 çocuk hakkında eğitim, danışmanlık ve sağlık tedbirleri aldık. 5 bin 461 çocuğumuzun ailesini sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığıyla veya SED hizmetimiz ile sosyo-ekonomik olarak destekledik. 12 bin 25 çocuğumuzun ailesine yönelik rehberlik hizmeti verdik."

Eğitim çağında olup okula devam etmeyen 1601 çocuğun da eğitimlerine devam etmelerini sağladıklarını vurgulayan Selçuk, çocuğunu sokakta çalıştıran 873 aile hakkında ise adli işlem başlatıldığını, yapılan mesleki çalışmalar sonucunda 480 çocuğun kurum bakımına alındığını bildirdi.

- "Çocuklarımızın yeri ailelerinin yanı ve okullarıdır"

Çocukların temel haklardan mahrum edilmesinin hiçbir inanç, gelenek ve vicdana sığmadığının altını çizen Selçuk, "Çocuklarımızın yeri ailelerinin yanı ve okullarıdır. Biz istiyoruz ki çocuklarımız, çocukluklarını yaşasın." dedi.

Çocuk işçiliği ile mücadelede uluslararası örgütlerle işbirliği yaptıklarını da aktaran Selçuk, şu bilgileri verdi:

"ILO ile Türkiye'de Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Projesini hayata geçirdik. Fındık tarımının yoğun olduğu 4 ilde çocuk işçiliği ile mücadele edilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Diğer yandan UNICEF ile mevsimlik tarımın yoğun olduğu 6 ilde, mevsimlik tarımda mevcut durumun ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Hizmet Uygulama Projesini yürütüyoruz."

Bakan Selçuk, 2023'e kadar sürecek "Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi"nin de kısa zamanda başlatılacağını duyurdu.

Anadolu Ajansı
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