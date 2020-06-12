THY, ABD ve uzakdoğu uçuşlarına başlıyor
ürk Hava Yolları (THY) ABD ve Uzakdoğu uçuşlarına 19 Haziran'da başlayacağını bildirdi
|12 Haziran 2020 09:59
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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin Twitter hesabından paylaştığı bilgiye göre, Chicago ve Washington'a 19 Haziran'dan itibaren haftada 3'er uçuş, Los Angeles'a 24 Haziran'dan itibaren haftada 3 uçuş gerçekleştirilecek.
Uzakdoğu uçuşları da 19 Haziran'da başlıyor
THY'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 19 Haziran'dan itibaren Shanghai'a haftada 1, 24 Haziran'dan itibaren Hong Kong ve Seul'a haftada 2 uçuş gerçekleştirilecek.
THY'nin BDT ülkelerine uçuşları ise 16 Haziran'dan itibaren gerçekleştirilecek. THY, Bişkek'e 16 Haziran'dan itibaren haftada 3 uçuş, Minsk'e 17 Haziran'dan itibaren haftada 3 uçuş, Duşanbe'ye 18 Haziran'dan itibaren haftada 2 uçuş ve Almata'ya 21 Haziran'dan itibaren haftada 2 uçuş yapacak.
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