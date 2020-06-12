İBB'nin 2,89 TL'ye aldığı maskeler ortaya çıktı

Avukat Mücahit Birinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 2,89 TL'den aldığı maskeleri sosyal medya hesabından yayımladı.

Birinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Nihayet Ongun'un "süpermaskesi"ni görme fırsatımız oldu. Özel olmasını bir yana bırakın, piyasadakilerden daha kalitesiz. Teli bile yok. Tanesi 2,89 TL'ye (KDV hariç) mal oldu İBB'ye. Kanaatime göre suçtur, tahkikat açılmalı." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçen haftadan bu yana dile getirilen ve fahiş fiyatla maske alındığı yönündeki iddialarla ilgili olarak hala bir açıklama yapmadı.

Ümraniye Belediyesi Haziran ayında toptan alımda maskeleri 0,65 TL'den almıştı.

Pekala! Bir başka soru daha sorayım. Sıkılmıyorsunuz değil mi İBB? Gençler siz de, sıkılıyorsanız susarım.

Sorum şu:

Maskelerin alındığı Işık Ambalaj firmasının makine parkuru maske üretimine elverişli mi? Maskeleri bu firma mı üretti? Değilse kim/kimler tedarik etti? #maskedüştü pic.twitter.com/NCo5nPUJva Mücahit Birinci (@birincimucahit) June 3, 2020

Nihayet Ongunun "süpermaskesi"ni görme fırsatımız oldu. Özel olmasını bir yana bırakın, piyasadakilerden daha kalitesiz. Teli bile yok. Tanesi 2,89 TLye (KDV hariç) mal oldu İBBye. Kanaatime göre suçtur, tahkikat açılmalı. pic.twitter.com/B09Ynqas66 Mücahit Birinci (@birincimucahit) June 11, 2020