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İBB'nin 2,89 TL'ye aldığı maskeler ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin perakende olarak 1 TL'ye satılan ancak toptan olarak 2,89 TL'ye aldığı maskeler internet üzerinden yayımladı.
 12 Haziran 2020 10:14
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İBB'nin 2,89 TL'ye aldığı maskeler ortaya çıktı

Avukat Mücahit Birinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 2,89 TL'den aldığı maskeleri sosyal medya hesabından yayımladı.

Birinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Nihayet Ongun'un "süpermaskesi"ni görme fırsatımız oldu. Özel olmasını bir yana bırakın, piyasadakilerden daha kalitesiz. Teli bile yok. Tanesi 2,89 TL'ye (KDV hariç) mal oldu İBB'ye. Kanaatime göre suçtur, tahkikat açılmalı." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçen haftadan bu yana dile getirilen ve fahiş fiyatla maske alındığı yönündeki iddialarla ilgili olarak hala bir açıklama yapmadı.

Ümraniye Belediyesi Haziran ayında toptan alımda maskeleri 0,65 TL'den almıştı.
Memurlar.Net
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