İBB'nin 2,89 TL'ye aldığı maskeler ortaya çıktı
|12 Haziran 2020 10:14
|Yazdır
Avukat Mücahit Birinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 2,89 TL'den aldığı maskeleri sosyal medya hesabından yayımladı.
Birinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Nihayet Ongun'un "süpermaskesi"ni görme fırsatımız oldu. Özel olmasını bir yana bırakın, piyasadakilerden daha kalitesiz. Teli bile yok. Tanesi 2,89 TL'ye (KDV hariç) mal oldu İBB'ye. Kanaatime göre suçtur, tahkikat açılmalı." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçen haftadan bu yana dile getirilen ve fahiş fiyatla maske alındığı yönündeki iddialarla ilgili olarak hala bir açıklama yapmadı.
Ümraniye Belediyesi Haziran ayında toptan alımda maskeleri 0,65 TL'den almıştı.
Pekala! Bir başka soru daha sorayım. Sıkılmıyorsunuz değil mi İBB? Gençler siz de, sıkılıyorsanız susarım.Mücahit Birinci (@birincimucahit) June 3, 2020
Sorum şu:
Maskelerin alındığı Işık Ambalaj firmasının makine parkuru maske üretimine elverişli mi? Maskeleri bu firma mı üretti? Değilse kim/kimler tedarik etti? #maskedüştü pic.twitter.com/NCo5nPUJva
Nihayet Ongunun "süpermaskesi"ni görme fırsatımız oldu. Özel olmasını bir yana bırakın, piyasadakilerden daha kalitesiz. Teli bile yok. Tanesi 2,89 TLye (KDV hariç) mal oldu İBBye. Kanaatime göre suçtur, tahkikat açılmalı. pic.twitter.com/B09Ynqas66Mücahit Birinci (@birincimucahit) June 11, 2020
BİM, sütü, KDV dahil 3,95 TLye satarken,Mücahit Birinci (@birincimucahit) June 5, 2020
İBB, KDV hariç 4,12 TLye malediyor. Gıda Paketi...
Maske...
Süt...
Tesadüf?
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Başkentte ücretsiz çekici ve yol yardım hizmeti dönemi
11 Haziran 2020 23:51
|Gökçeada ve Bozcaada kendi elektriğini üretecek
11 Haziran 2020 23:29
|Ankara Büyükşehir'e yağış nedeniyle 800 başvuru yapıldı
11 Haziran 2020 23:17
|Ankara'yı sağanak vurdu! Çok sayıda araç suya gömüldü
11 Haziran 2020 21:01
|İstanbul'da yeni dönem bugün başladı: Doğa Devriyesi
11 Haziran 2020 17:56
|Irmakta kaybolan 4 kişiden iki çocuğun cesedine ulaşıldı
11 Haziran 2020 15:45
|Çorum'da aslan korkusu: Her yerde arıyorlar
11 Haziran 2020 15:19
|Ankara'da 65 yaşa toplu taşıma yeniden ücretsiz oldu
11 Haziran 2020 14:28
|Diyarbakır'da vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
11 Haziran 2020 14:04
|İstanbul'da hava sıcaklığı yarın mevsim normallerine inecek
11 Haziran 2020 13:27