Doğu Anadolu'da 6 ilde sağanak bekleniyor
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Erzincan, Iğdır, Kars, Ağrı ve Ardahan'da sağanak etkili olacak.
|12 Haziran 2020 10:32
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Iğdır, Kars, Ağrı ile Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniliyor.
Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Ardahan'da 11, Erzurum'da 12, Ağrı ve Erzincan'da 13, Iğdır'da 16 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 29, Erzincan'da 28, Ağrı'da 26, Erzurum'da 25, Kars'ta 22 ve Ardahan'da 21 derece olması öngörülüyor.
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