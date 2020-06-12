1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bursa'da FETÖ operasyonunda yakalanan 5 zanlı daha adliyeye sevk edildi

Bursa merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden 5'i daha adliyeye sevk edildi
 12 Haziran 2020 10:44
Yazdır
Bursa'da FETÖ operasyonunda yakalanan 5 zanlı daha adliyeye sevk edildi

Bursa merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden 5'i daha adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin gözaltına aldığı 35 zanlıdan 5'inin daha Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Geçen pazartesi günü terör örgütünün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, FETÖ'nün iletişim yöntemlerinden olduğu bilinen sabit ve ankesörlü hatlardan ardışık arandıkları ve örgüt faaliyetlerine katıldıkları tespit edilen 41 şüphelinin yakalanması için Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Çanakkale, Elazığ, Isparta, Ordu, Trabzon, Yalova, Ağrı, Nevşehir, Kırklareli, Denizli ve Amasya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlenmiş, 35 kişi gözaltına alınmıştı.

Dün adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 11'i tutuklanmış, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 7 muvazzaf asker yakalandı
12 Haziran 2020 10:58		 Gazeteci Müyesser Yıldız tutuklandı, Dükel ise serbest bırakıldı
12 Haziran 2020 02:34
3'ü tutuklu 145 FETÖ sanığının yargılanmasına devam edildi
11 Haziran 2020 22:59		 16 ilde FETÖ operasyonu: 13 şüpheli tutuklandı
11 Haziran 2020 22:55
İtirafçı şüpheliler, FETÖ'nün TSK'ye sızma taktiklerini anlattı
11 Haziran 2020 20:36		 Şehit 3 polis ile 16 kişinin kanı yerde kalmadı
11 Haziran 2020 19:38
Bunalıma giren FETÖ üyelerine psikoterapi uygulamışlar
11 Haziran 2020 18:10		 Dürümlü saldırısının faili turuncu kategorideki terörist öldürüldü
11 Haziran 2020 16:37
Kaçacak delik arıyordu! 1 tonluk bombayla vuruldu
11 Haziran 2020 16:00		 'Ankara Kuşu'na açılan FETÖ davası Kocaeli'de görülecek
11 Haziran 2020 15:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:00 - MEB Yönetici Görevlendirmede İl Dışı ve Takvim Sorunu10:59 - Gram altın 380 lira seviyelerinde10:58 - Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 7 muvazzaf asker yakalandı10:55 - Yürümekte zorluk çeken yaşlı vatandaşa polis eşlik etti10:50 - 'Siber zorbalığı görmezden gelmeyin, çocukla iş birliği yapın' uyarısı10:45 - Cezaevinden izinli çıkan zanlı kadin cinayetinden yakalandı10:44 - Bursa'da FETÖ operasyonunda yakalanan 5 zanlı daha adliyeye sevk edildi10:39 - İstanbul Emniyeti'ndeki koronavirüs rakamları10:32 - Doğu Anadolu'da 6 ilde sağanak bekleniyor10:30 - Dolandırıcılık zanlısı 'sahte polislerin' 10'ar yıla kadar hapsi istendi
10:28 - Zonguldak'ta hırsızlık zanlısı DNA testiyle yakalandı10:14 - İBB'nin 2,89 TL'ye aldığı maskeler ortaya çıktı10:08 - Salgın sürecinde özel izinle ekilen domatesler hasat ediliyor10:07 - Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi drone ile takip edilerek yakalandı10:05 - Doçentlik Yönetmeliğinde 7 önemli değişiklik10:05 - Borsa, güne düşüşle başladı09:59 - THY, ABD ve uzakdoğu uçuşlarına başlıyor09:48 - Aile Bakanlığı sokakta çalıştırılan 20 bin çocuğa ulaştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasını ve yeniden cami olarak ibadete açılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Tantuni, döner ve köfteye 'eşek ve at eti' katan firmalar
Otobüs seyahati için ücret tarifesi yeniden belirlendi
Tarım Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan 136 ürünü açıkladı
Bürokratın Bakana, 'rica ederim' demesi ne kadar uygun!
Online sınavda 'ahlaksız yayın' iddiası istifa getirdi
Maske takmayana para cezası yolda
Tamamlayıcı emeklilik sistemi, 14 milyon çalışanı kapsıyor
Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik
Bakan Varank: Covid-19'a etkili çok önemli bir ilacı ürettik
Özür dilendi, kavga bitti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sır 1
işsizlik oranı 3
4 dakika 17 saniye 3
kararsız kalmak 3
üzük üzük üzmek 1
Panik atak tedavi edilebilen bir sorundur 1
aybüke yalçın 1
cahille girme münakaşaya 3
düğün salonu 2
eldekilere kıymetsiz gibi davranmak 1
SON İLANLAR
Bayındır Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Bandırma Koyunculuk Araştırma Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası İşçi Alım İlanı
Yenipazar Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İzmir büyükşehir Grandpazar Gıda 3 İşçi Alacak
Zonguldak Kdz Ereğli Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Tokat Üzümören Belediyesi 2 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi 5 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi Geçici 15 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam