Bursa'da FETÖ operasyonunda yakalanan 5 zanlı daha adliyeye sevk edildi
|12 Haziran 2020 10:44
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Bursa merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden 5'i daha adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin gözaltına aldığı 35 zanlıdan 5'inin daha Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Diğer zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Geçen pazartesi günü terör örgütünün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, FETÖ'nün iletişim yöntemlerinden olduğu bilinen sabit ve ankesörlü hatlardan ardışık arandıkları ve örgüt faaliyetlerine katıldıkları tespit edilen 41 şüphelinin yakalanması için Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Çanakkale, Elazığ, Isparta, Ordu, Trabzon, Yalova, Ağrı, Nevşehir, Kırklareli, Denizli ve Amasya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlenmiş, 35 kişi gözaltına alınmıştı.
Dün adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 11'i tutuklanmış, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
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