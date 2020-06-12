Cezaevinden izinli çıkan zanlı kadin cinayetinden yakalandı
|12 Haziran 2020 10:45
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Alınan bilgiye göre, dün, merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi 10. Şen Sokak'ta ikamet eden B.Ş'nin yaralandığı ihbarını alan jandarma ekipleri olay yerine gitti.
Evin kilitli kapısını kıran ekipler, B.Ş'yi mutfakta bıçakla ağır yaralı vaziyette buldu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayda kullanılan ekmek bıçağını evde bulan ekipler, olayın faili olduğu değerlendirilen şüpheli N.S'nin (44) olay yerinden kaçtığı belirledi. Fuhuşa teşvik suçundan cezaevinde yatarken izinli çıktığı bilgisine ulaşılan N.S, aynı gün Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi Akasya Sokak'taki evine girdikten kısa bir süre sonra jandarma devriyesi tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, verdiği ifadede önce suçunu inkar etmiş, daha sonra Bursa'da uzun zamandır fuhuş ve kadın ticareti yaptığını, maktul B.Ş'nin ise Balıkesir ve Bursa'da aynı işi yaptığını, olayın meydana geldiği evde B.Ş. ile kadın ticareti anlaşmazlığı nedeniyle tartışarak kavga ettiklerini, o esnada mutfaktaki ekmek bıçağını alarak kadını sırtından ve ayağından 5 bıçak darbesi ile yaralayarak olay yerinden kaçtığını itiraf etti.
N.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edilecek.
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