1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Siber zorbalığı görmezden gelmeyin, çocukla iş birliği yapın' uyarısı

Nirengi Derneği Proje Koordinatörü Ayaydınlı: Salgın sürecinde çocukların sanal ortamda geçirdikleri vaktin artmasına bağlı olarak siber zorbalık riski de arttı"- "Zorbalığı görmezden gelmemek, zorbalığa çocukla iş birliği içinde müdahale etmek gerekiyor
 12 Haziran 2020 10:50
Yazdır
'Siber zorbalığı görmezden gelmeyin, çocukla iş birliği yapın' uyarısı

Nirengi Derneği Proje Koordinatörü İdil Türkmen Ayaydınlı, salgın sürecinde internette geçirilen sürecin artması nedeniyle siber zorbalığın artabileceğini belirterek, zorbalığın görmezden gelinmemesi ve zorbalığa çocukla iş birliği içinde müdahale edilmesi gerektiği konusunda uyardı.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, vakfın Hibe Programı kapsamında desteklediği Nirengi Derneği, Kovid-19 salgını sürecinde çocuk ve gençlerin internette geçirdiği sürenin artması nedeniyle maruz kalınan siber zorbalık vakalarında artış olabileceğini bildirdi.

Sabancı Vakfı'ndan hibe desteği alan "Çok Geç Olmadan İstanbul!" projesiyle istismar, flört şiddeti ve akran zorbalığı konusunda İstanbul'daki öğretmen, idareci ve velilere eğitimler veren Nirengi Derneği, yaygın olan inancın tersine zorbalığın doğal bir süreç olmadığı ve çocukla iş birliği içinde mutlaka müdahale edilmesi gerektiği konusunda uyardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nirengi Derneği Proje Koordinatörü Ayaydınlı, siber zorbalığın tüm dünyada görülen küresel bir sorun olduğunu belirterek, dünya genelinde yapılan araştırmalar siber zorbalığın daha çok 12-18 yaş aralığında gerçekleştiğini gösterdiğini bildirdi.

Salgın sürecinde çocukların sanal ortamda geçirdikleri vaktin artmasına bağlı olarak siber zorbalık riskinin de arttığını aktaran Ayaydınlı, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklar, yaşadıkları zorbalık vakalarını açık iletişime sahip ebeveynler ile daha kolay paylaşıyor. Zorbalığın gençliğin doğal bir süreci olduğu ve kendi halinde sönüp gidebileceği inancının yaygın olduğunu görüyoruz. Tam aksine zorbalık doğal bir süreç değildir ve çocuğun gelişimini ciddi şekilde etkileyebilir. Bu nedenle, zorbalığı görmezden gelmemek, zorbalığa çocukla iş birliği içinde müdahale etmek gerekiyor."

Ayaydınlı, zorbalığın sadece arkadaş grupları veya okul sıralarında görülmediğini, sanal ortama da taşınabildiğini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eğer zorbalık bir sosyal paylaşım sitesinde gerçekleşiyorsa zorbalık davranışı sergileyen kişinin engellenmesi, ilgili paylaşım sitesine ekran görüntüleri ile rapor edilmesi, aynı okula giden öğrenciler arasında ise okul yönetimine ekran görüntüleri ile bilgi verilmesi ve hukuksal süreç başlatılarak suç duyurusunda bulunulması şeklinde müdahale edilebilir."

- "Bu konudaki farkındalık hayati önem taşıyor"

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, toplumsal gelişmenin sağlanması için eğitimi odağına alan projelere destek vermenin önemli olduğunu bildirdi.

Safkan, "Hibe Programı kapsamında desteklediğimiz Nirengi Derneği de çocuk ve gençlerin maruz kaldığı şiddet ve istismar vakalarının tespiti ve önlenmesi için kilit role sahip olan öğretmen, idareci ve velileri bilgilendiren eğitimler vererek, erken müdahale için donatıyor, güçlendiriyor." ifadesini kullandı.

İnternette ve sosyal medyada daha fazla zaman geçirilen bu dönemde özellikle çocuk ve gençlerin maruz kalabileceği siber zorbalığa karşı koruyucu ve önleyici yaklaşımların farkında olmanın öneminden bahseden Safkan, şu bilgileri verdi:

"Bu noktada öncelikle anne ve babalara çok iş düşüyor. Çocuklarımızı internetle tanıştırırken onları internet ortamının zararlarından koruyacak bilince de sahip olmamız şart. Aksi takdirde çocuklarımızın siber zorbalığa maruz kaldığını anlamayabilir ve koruyucu tedbirler almakta gecikebiliriz."

- Çocuklara siber zorbalığa karşı yapılacak uyarılar

Açıklamada verilen bilgiye göre, çocuk ve ergenlerin sanal zorbalığa maruz kalmamaları için; öncelikle ebeveyn ve bakım verenlerin bu sorunla karşılaşmadan önce çocukla konuşması, zorbalığa maruz kaldığında ise etrafında bununla ilgili destek alabileceği yetişkinler olduğunu hissetmesi gibi koruyucu ve önleyici yaklaşımlar büyük önem taşıyor.

Açıklamada, çocukların, zorbalık vakası yaşadığında neler yapacaklarına dair bilgilendirilmesi noktasında şu uyarılar yer aldı:

"Çocuklar, zorbalık vakası yaşadığında sosyal medya hesap şifrelerini kimseyle paylaşmamalı, zorbalık yapan engellenmeli, zorbalığa karşılık verilmemeli. Durumu güvendiği bir yetişkine söylemeli, her şey kanıt olması açısından kaydedilmeli ve saklanmalı, sosyal medya sitelerinin topluluk kuralları işletilerek şikayette bulunulmalı. Acımasız içerikler kabul edilmemeli, rahatsız olunan hiçbir şey paylaşılmamalı."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
COVID-19'u yenen 5 aylık bebek taburcu edildi
18 Mayıs 2020 08:50		 Uzmanından anne adaylarına 'oruç' uyarısı
27 Nisan 2020 11:08
Kovid-19'u çocuklara 'oyun formatı üzerinden anlatın'
25 Nisan 2020 16:20		 Uzmanından anne adayları için 'oruç' uyarısı
24 Nisan 2020 13:11
SMA hastası 17 aylık bebek, Kovid-19'u yendi
18 Nisan 2020 12:16		 Çocukların 'dijital ayak izlerini' takip edin önerisi
18 Nisan 2020 11:17
Hamilelere Kovid-19 karşı 'dikkatli olun' uyarısı
04 Nisan 2020 13:59		 Koronavirüs anneden bebeğine bulaşmıyor
31 Mart 2020 08:16
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı
23 Mart 2020 09:59		 Prof. Dr. Işık: Koronavirüs anne rahminde çocuğa geçmiyor
20 Mart 2020 12:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:00 - MEB Yönetici Görevlendirmede İl Dışı ve Takvim Sorunu10:59 - Gram altın 380 lira seviyelerinde10:58 - Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 7 muvazzaf asker yakalandı10:55 - Yürümekte zorluk çeken yaşlı vatandaşa polis eşlik etti10:50 - 'Siber zorbalığı görmezden gelmeyin, çocukla iş birliği yapın' uyarısı10:45 - Cezaevinden izinli çıkan zanlı kadin cinayetinden yakalandı10:44 - Bursa'da FETÖ operasyonunda yakalanan 5 zanlı daha adliyeye sevk edildi10:39 - İstanbul Emniyeti'ndeki koronavirüs rakamları10:32 - Doğu Anadolu'da 6 ilde sağanak bekleniyor10:30 - Dolandırıcılık zanlısı 'sahte polislerin' 10'ar yıla kadar hapsi istendi
10:28 - Zonguldak'ta hırsızlık zanlısı DNA testiyle yakalandı10:14 - İBB'nin 2,89 TL'ye aldığı maskeler ortaya çıktı10:08 - Salgın sürecinde özel izinle ekilen domatesler hasat ediliyor10:07 - Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi drone ile takip edilerek yakalandı10:05 - Doçentlik Yönetmeliğinde 7 önemli değişiklik10:05 - Borsa, güne düşüşle başladı09:59 - THY, ABD ve uzakdoğu uçuşlarına başlıyor09:48 - Aile Bakanlığı sokakta çalıştırılan 20 bin çocuğa ulaştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasını ve yeniden cami olarak ibadete açılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Tantuni, döner ve köfteye 'eşek ve at eti' katan firmalar
Otobüs seyahati için ücret tarifesi yeniden belirlendi
Tarım Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan 136 ürünü açıkladı
Bürokratın Bakana, 'rica ederim' demesi ne kadar uygun!
Online sınavda 'ahlaksız yayın' iddiası istifa getirdi
Maske takmayana para cezası yolda
Tamamlayıcı emeklilik sistemi, 14 milyon çalışanı kapsıyor
Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik
Bakan Varank: Covid-19'a etkili çok önemli bir ilacı ürettik
Özür dilendi, kavga bitti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
düğün davetiyeleri 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
bekçilere silah ve zor kullanma yetkisinin verilmesi 4
sır 1
6 ay süren maç 1
zonguldak valisinin sağlıkçıları eleştirmesi 2
65 yaş üstü vatandaşların her gün dışarı çıkması kararı 1
gaziantep hayvanat bahçesi 2
kararsız kalmak 3
Berber salonundaki gizemli abiler 2
SON İLANLAR
Bayındır Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Bandırma Koyunculuk Araştırma Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası İşçi Alım İlanı
Yenipazar Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İzmir büyükşehir Grandpazar Gıda 3 İşçi Alacak
Zonguldak Kdz Ereğli Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Tokat Üzümören Belediyesi 2 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi 5 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi Geçici 15 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam