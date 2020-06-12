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Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 7 muvazzaf asker yakalandı

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 7 muvazzaf asker gözaltına alındı
 12 Haziran 2020 10:58
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Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 7 muvazzaf asker yakalandı

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 7 muvazzaf asker gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Hava Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 7 muvazzaf subay ve astsubay yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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