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Gram altın 380 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 625 lira, Cumhuriyet altını da 2.555 liradan satılıyor
 12 Haziran 2020 10:59
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Gram altın 380 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 380,3 liradan işlem görüyor.

Dün, altınının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 380 liradan tamamladı.

Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 380,3 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 625 lira, Cumhuriyet altını da 2.555 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.732 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, global ekonomi ve yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin belirsizliklerin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini bildirdi.

Borsa, güne düşüşle başladı Dolar güne yükselişle başladı
Anadolu Ajansı
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