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Çaldığı televizyonu yolcu minibüsüyle taşıdı
Mersin'de 3 farklı evden televizyon çalan G.Y. tutuklandı. G.Y.'nin, çaldığı bir LCD televizyonu kolunun altına alıp, minibüse binerek satmaya götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
|12 Haziran 2020 11:08
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Olay, merkez Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi'nde meydana geldi.
Mahallede 3 farklı evden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Mağdurların beyanlarından yola çıkıp, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin G.Y. olduğunu belirledi. Ekipler, G.Y.'yi gözaltına aldı. G.Y.'nin çalıp sattığı 3 televizyon da bulunarak sahiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. G.Y.'nin çaldığı LCD televizyonu şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüse binip, satmaya götürdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. G.Y.'nin rahat tavırları dikkat çekti.
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