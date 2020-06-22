Öğrenime ilave olarak sertifika şartı arayan ilanlar dava edilmeli!
|22 Haziran 2020 14:03
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Sözleşmeli personel alım ilanlarında mesleki öğrenim şartının yanı sıra sertifika belgeleri istenmektedir.
Sübjektif olarak bazı kişileri almak amacıyla ilanlara yazılan bu ifadeleri kontrol eden bir kurum bulunmamaktadır.
Şuan kamu personel yönetiminin en büyük zaafı budur. Personel alımlarında usulsüzlükler yapılmakta ancak kimse görmemektedir.
KPSS tercih kılavuzlarında yıllardır "Tercih edilecek kadroların başvuru şartları arasında mesleki öğrenim görmüş olmak şartına ilave olarak ustalık-kalfalık belgesi veya sertifika sahibi olmak şartı yer alması halinde, mesleki öğrenimi olanların ayrıca bu mesleklerle ilgili ustalık-kalfalık belgesi veya sertifika sahibi olmaları şart değildir." maddesi bulunmaktadır.
Artık yerleşik hale gelmiş bu KPSS kuralı gereğince, sertifika şartlarının mesleki öğrenim gören adaylarda aranmaması gerekmektedir.
Sadece KPSS tercih kılavuzları emsal gösterilerek açılarak bir davada ilan iptal olabilecektir.
Türkiye'nin daha adil bir personel alım politikasının oluşabilmesi için, kişiye özel şartlardan şikayetçi olan herkesin, taşını elin altına koyması ve imkanı varsa dava açması, imkanı yoksa idari başvuru yollarını tükettikten sonra (ilgili kuruma itirazda bulunulur ve ilgili kurum itirazı reddeder) Kamu Görevlileri Etik Kuruluna şikayette bulunması veya konuyu Kamu Denetçiliği kurumuna iletmesi gerekmektedir.
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