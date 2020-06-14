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YÖK'ten vakıf akademisyenleri hakkında önemli karar

Yükseköğretim Kurulu, vakıf üniversiteleriyle ilgili aldığı kararda yasal düzenleme gereğince akademisyenlerin devlet üniversitelerinde ödenen brüt veya net miktarından birisini esas alabileceklerine karar verdi!
 14 Haziran 2020 17:22
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YÖK'ten vakıf akademisyenleri hakkında önemli karar

Hatırlanacağı üzere, "Vakıflardaki Akademisyenler Kanundan Doğan Ücret Artışını Bekliyor" başlıklı yazımızda, 7243 sayılı Kanunla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yapılan düzenleme sonucunda vakıflarda görev alan akademisyenlerin devlet üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerden daha az maaş almasının yasal olarak mümkün olmadığı, ilgili düzenlemenin 17 Nisan 2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği ve kanun hükmünün süratle gereğinin yerine getirilmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından vakıf üniversitelerine konu hakkında bilgilendirme yaparak akademisyenlerin özlük haklarının devletteki emsallerine göre belirlenmesi talimatı verilmesi gerektiğine dikkat çekmiştik.

Bu çerçevede, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından alınan karar çerçevesinde, vakıf üniversitelerinin öğretim elemanlarına unvanlarına göre ödeyecekleri ücretin belirlenecek türüne göre (brüt ya da net) sözleşmelerde yer verilmesi ve sonuçlarının karşı taraflarca anlaşılmasının temin edilmiş olması şartıyla, devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal ücretin net veya brüt miktarından birisini esas alabileceklerine karar verilmiştir.

Konu tüm vakıf yükseköğretim kurumlarına resmi olarak bildirildiğinden, özellikle öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi olarak görev yapan ve devletteki emsallerine göre çok düşük maaş alan akademisyenlerin özlük haklarının gecikmeksizin belirlenerek ilgililerle yeni sözleşmelerin imzalanması gerektiğini düşünüyoruz.

Memurlar.Net - Özel

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