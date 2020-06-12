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YÖK, bu araştırma görevlisi alımına inceleme başlatmalı!

Yükseköğretim Kurulu, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinin Araştırma Görevlisi alımına inceleme başlatmalı!
 12 Haziran 2020 11:26
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YÖK, bu araştırma görevlisi alımına inceleme başlatmalı!

Hatırlanacağı üzere, 28 Mayıs 2020 tarihli haberimizde; İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi tarafından ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına girecek adaylar için ZOOM üzerinden sınav yapılmasının hukuken mümkün olmadığını gündeme getirmiştik.

Aynı yazımızda, adaylar tarafından bizlere iletilen duruma göre; sınava girecek adaylardan bazılarının YÖK AKADEMİK kayıtlarına göre zaten sınava gireceği bölümlerde görev yaptığı; bir kişinin görev yaptığı bölümün sınavına girmesinin "isim benzerliği ya da başkaca bir hata yoksa" mümkün olmadığını, bu durumun diğer adaylarda şüphe uyandırdığı; bazı adayların zaten sınava girmeden önce "nasıl oluyorsa" kazandıklarının belli olduğu ve hatta üniversite tarafından Yükseköğretim Bilgi Sistemine (YÖKSİS) girilerek adayların YÖK Akademik sistemine tanımlamaları yapıldığı, bu konu hakkında aksi bir durum varsa, üniversitenin kamuoyuna bir bilgilendirme yapması uygun olacağını ifade etmiştik.

Söz konusu sınav bizim haberimizin yayımlandığı saatten sonra yapıldı ve sonuçlar da beklendiği gibi daha önceden YÖKSİS'e girişi yapılan adaylar kazandı.

Önce üniversiteye şu soruları soralım:

-Zaten alınacak isimler belliyse neden ilana çıktınız? Diğer adayların neden başvurusunu aldınız?

-Mevzuat gereğince yapılan alımlarda yazılı sınav açıkça öngörülmüşken ZOOM üzerinden araştırma görevlisi sınavı yapmanız hukuki midir?

-Sınav yapılmadan ve resmi sonuçlar açıklanmadan adayların YÖK Akademik sistemine girişinin yapılması suç değil midir?

Sonra da Yükseköğretim Kuruluna şu soruyu yöneltelim:

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesinin araştırma görevlisi sınavı öncesinde YÖKSİS üzerinden kişileri sisteme kaydettiğini çok rahat tespit edebilirsiniz.

Sınav yapılmadan kişilerin sisteme kaydettirilmesi açıkça bir usulsüz durumsa; bu konuda bir inceleme başlatılacak mı?
Memurlar.Net
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