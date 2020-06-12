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'Cennet-Cehennem Ören Yeri' asansörü doğal yapıyı bozmuyor'

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Uygulanan proje ile Cennet-Cehennem Ören Yeri'nin zarar görmesi, doğal yapısının bozulması söz konusu değildir. Burada gerçekleştirilen uygulama teknik hususlar dikkate alınarak, bölge kurullarınca onaylanmış şeffaf bir proje olarak hayata geçirilmiştir
 12 Haziran 2020 11:29
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'Cennet-Cehennem Ören Yeri' asansörü doğal yapıyı bozmuyor'

Mersin Silifke'deki Cennet-Cehennem Ören Yeri'ne yapılan asansör ve seyir terası nedeniyle ören yerinin zarar görmesi ve doğal yapısının bozulmasının söz konusu olmadığı, gerçekleştirilen uygulamanın teknik hususlar dikkate alınarak, bölge kurullarınca onaylanmış şeffaf bir proje olarak hayata geçirildiği bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, ziyaretçilerin talepleri ve özellikle yaşlılar ile engellilerin yoğun istekleri neticesinde gerekli projelendirme çalışmalarıyla herkesin ulaşımını rahatlıkla sağlayabilmesi için Cennet-Cehennem Ören Yeri'ne seyir terası ve asansör yapıldığı aktarıldı.

Seyir terası ve asansör de dahil olmak üzere buradaki tüm yapıların projelerinin Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile Adana Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca onaylandığı belirtilen açıklamada, bu kurulların, farklı bilimsel disiplinlerde uzmanlaşmış üyeleriyle her projeyi en ince detayına kadar incelediği vurgulandı.

Defalarca revize çalışması isteyen bu kurulların ören yerlerine zarar verecek ihtiyaç dışı hiçbir çalışmaya izin vermediğinin altı çizilen açıklamada, uygulanan projenin fizibilite çalışması esnasında hem ülkede hem de dünyada yapılmış benzer asansör uygulamalarının titizlikle incelendiği anlatıldı.

- "452 merdivenin kaldırıldığı iddiası asılsız"

Cennet Obruğu'na 452 antik merdiven kullanılarak ulaşıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Alandan çıkış da hesaba katıldığında özellikle yaşlı, engelli ve hamile ziyaretçiler için bu tarihi güzelliğin görülmesi imkansız hale gelmektedir. Ayrıca acil durumlarda mağaranın aşağı kısımlarında kalan ziyaretçilere sağlık ekiplerince gerekli müdahale de zamanında yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Cennet Obruğu içerisinde yer alan 452 merdivenin kaldırıldığı iddiasının asılsız olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buradaki 452 antik basamağın restorasyonu yapılmış, ziyaretçilerin konfor ve güvenliği için merdiven kenarına korkuluklar ile yer yer dinlenme alanları oluşturulmuştur.

Mağaranın iç kısımlarında, nemin yoğun olduğu bölgelerde ziyaretçilerin kaymasını engellemek için taş basamakların üstü güvenlik filesi ile kaplanmıştır. Bu yapılan imalatlar neticesinde gelen ziyaretçilerden isteyenler antik merdiven basamaklarını kullanarak güvenli bir şekilde Cennet Obruğu'na inip çıkabileceklerdir."

Söz konusu proje kapsamında asansör ile birlikte cam seyir terası, Zeus Tapınağı, Meryem Ana Kilisesi ile antik merdivenlerinin restorasyonu ve yaşam alanlarının yeniden yapılması işinin bulunduğu da bildirilen açıklamada şu bilgiler aktarıldı:

"Uygulanan proje ile Cennet-Cehennem Ören Yeri'nin zarar görmesi, doğal yapısının bozulması söz konusu değildir. Burada gerçekleştirilen uygulama teknik hususlar dikkate alınarak, bölge kurullarınca onaylanmış, şeffaf bir proje olarak hayata geçirilmiştir."
Anadolu Ajansı
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