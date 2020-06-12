1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Huzurevlerinde 14 günlük vardiya için yeni karar

Resmi ve özel tüm kuruluşlarda uygulanan 14 günlük sabit vardiya sistemine 1 Temmuz 2020 tarihine kadar devam edilecek
 12 Haziran 2020 11:37
Yazdır
Huzurevlerinde 14 günlük vardiya için yeni karar

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Resmi kuruluşlardaki engelli ve yaşlılarımızdan ailesine gitmek isteyene, 1 aydan az olmamak şartıyla izin verilecek.

Huzurevleri ile engelli bakım merkezlerinde 15 Haziran'dan itibaren normalleşme adımları atılacak, 1 Temmuz'da gündüz yaşam merkezleri açılacak.

Resmi ve özel tüm kuruluşlarda uygulanan 14 günlük sabit vardiya sistemine 1 Temmuz 2020 tarihine kadar devam edilecek

İŞTE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞININ YAZISI

DAĞITIM YERLERİNE

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen yeni tip koronavirüs (COVID-19) hastalığının ülkemizde de görülmeye başlamasıyla birlikte engelli ve yaşlı bireylere bakım hizmeti sunan resmi ve özel tüm kuruluşlarımızda söz konusu pandeminin etkilerini en aza indirebilmek amacıyla Bakanlığımız tarafından birtakım tedbirler alınmış ve alınan tedbirlerin tüm kuruluşlarımızda titizlikle uygulanması için gerekli talimatlandırmalar yapılmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 'yeni normalleşme' sürecine ilişkin atılan adımlar ve Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak yayınlanan COVID-19 tablolarında yer alan vaka görülme seyri göz önüne alındığında engelli ve yaşlı bireylere bakım hizmeti sunan resmi ve özel tüm kuruluşlarımızda alınan tedbirlere ilişkin normalleşme adımlarının başlatılabilmesine yönelik birtakım düzenlemelerin yapılması gereği hasıl olmuştur.

Buna göre, daha önce iletilen tedbirlere ilişkin talimatlara aykırı olmayacak ve aşağıda belirtilen tarih ve talimatlarla sınırlı olmak kaydıyla tüm resmi, özel ve belediyelere ait engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında;

Resmi ve özel tüm kuruluşlarımızda uygulanan 14 günlük sabit vardiya sistemine 1 Temmuz 2020 tarihine kadar devam edilmesi,

- Engelli ve yaşlılara bakım hizmeti sunan resmi ve özel kuruluşlarımızda hizmet almakta iken COVID-19 pandemisi öncesinde ve pandemi sürecinde ailesi yanına izinli olarak giden engelli ve yaşlılardan kuruluşa dönmeyi talep edenlerin COVID-19 testi yapılarak 14 gün izolasyon kuruluşundaki ya da kuruluştaki tek kişilik sosyal izolasyon odasında izolasyon sürecini tamamladıktan sonra kuruluştaki odasına kabul edilmesi,

- Genel Müdürlüğümüz tarafından resmi bakım kuruluşlarımızda hizmet alan engelli ve yaşlıların aile yanına dönmelerine yönelik çalışma başlatılmış olup bu kapsamda söz konusu taleplere izin verilmesi ve kuruluştan ayrılanların bilgilerinin liste halinde aylık olarak Genel Müdürlüğümüze iletilmesi,

- Özel bakım merkezlerinde istihdam edilecek personelden istenen ve 04.11.2016 tarihli ve 29878 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği'nin 'Merkezde çalıştırılacak personel için istenecek belgeler' başl 35'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen raporun 1 Temmuz 2020 ta kadar özel hastanelerden ya da aile hekimliklerinden tek hekim raporu olarak alınabileceği

- Engelli ve yaşlıların gerekli hijyen tedbirleri alınmak kaydıyla kuruluş bahçelerinden ve katlarda bulunan oturma alanlarından azami yararlanmalarının sağlanması,

- Kuruluş bahçelerinde yapılacak etkinliklere tüm engelli ve yaşlıların düzenli olarak gruplar halinde katılımının sağlanması,

- Sabit vardiya sürecinde engelli ve yaşlıların marketten temin edilmesini talep ettikleri ürünlerin bir ya da birkaç marketten hijyen şartlarına uygun olarak kontrollü bir şekilde kuruluşa alınması ve dağıtımının yapılması gerekmektedir.

15 Haziran 2020 tarihi itibariyle;

- Acil bakım ihtiyacı olduğu tespit edilenlerin, engelli ve yaşlılara hizmet sunan özel bakım kuruluşlarına, kuruluşlarda oluşturulan tek kişilik sosyal izolasyon odalarında en az 14 gün izolasyon sürecini tamamlamak ve söz konusu sürecin öncesi ve sonrasında COVID-19 testi yapılması koşuluyla yerleştirilmesine izin verilmesi,

- Resmi bakım kuruluşlarında hizmet alan ve ailesinin yanına izinli gitmek isteyen engelli ve yaşlılara 1 aydan az olmamak koşuluyla izin verilmesi, izin dönüşü COVID-19 testlerinin yapılarak 14 gün izolasyonda tutulmaları sonrasında normal odaya yerleştirilmeleri,

- Kuruluşlarımızda bakım hizmeti almakta iken sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altına alınan ve tedavi sonrası taburcu edilerek sosyal izolasyon kuruluşunda bakımı sağlanan engelli ve yaşlı bireylerden, 14 günlük süreyi tamamlayanların COVID-19 testi yapılarak hizmet aldıkları kuruluşlara kabulünün yapılması,

- İl Müdürlüğünce uygun görülmesi koşuluyla varsa kuruluşlara ait kamp alanlarının dezenfekte edilmesi ve kuruluşlarda uygulanan tedbirlere aynı şekilde uyulmak suretiyle engelli ve yaşlı sakinlerin kullanımına en az 14 gün kalmaları şartıyla açılması,

- Kampa gitmesi uygun görülen engelli ve yaşlı sakinler ile personelin kuruluşa giriş ve çıkışında COVID-19 testlerinin yaptırılması,

- Engelli ve yaşlı bireylere bakım hizmeti sunan resmi ve özel tüm kuruluşlarımızda pandemi sonrası sosyal hayata uyuma yönelik psiko-sosyal destek çalışmalarının planlanması ve uygulanması,

- Boş zamanları değerlendirmek amacıyla ilgili personel eşliğinde kontrollü, düzenli, yapılandırılmış fiziksel aktivitelerin, kültür ve sanat çalışmalarının planlanması uygulanması, ve

1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle;

- Engelli ve yaşlıların bakım kuruluşlarına yerleştirilme taleplerine ilişkin hane ziyareti ve sosyal inceleme işlemlerinin başlatılması,

- Müstakil binası olan resmi, özel ve belediyelere ait gündüz yaşam merkezlerinin dezenfekte edilip, her kişiye en az 2 metrekare alan kalacak şekilde, etkinliklerin planlanarak hizmete açılması,

- Resmi ve özel tüm kuruluşlarımızda yakın akraba ziyaretlerine izin verilmesi,

- Acil bakım ihtiyacı olduğu tespit edilen ve sıraya alınan engelli ve yaşlıların tertip v nakil işlemlerinin başlatılması,

- Resmi ve özel kuruluşlarımıza tertip, nakil veya yerleştirme işlemi yapılan bireylerin kuruluş bünyesinde oluşturulan izolasyon bloğu, izolasyon katı ya da izolasyon odasında en az 14 gün boyunca bakımının sağlanması,

- Genel Müdürlüğümüzün 20.03.2020 tarihli ve E.808866 sayılı yazısıyla ikinci bir talimata kadar durdurulan evde bakım yardımına ilişkin hane ziyaretleri ve diğer işlemlerin mezkür yazı tarihi öncesinde olduğu gibi yürütülmesi,

- Resmi ve özel bakım merkezleri tarafından engelli bireylere ikametgahlarında sunulan evde bakıma destek hizmetlerinin uygulanmasına yeniden başlanması,

- Kira ya da ücret ödenmeyen sosyal izolasyon kuruluşlarının il müdürlüğü tarafından ihtiyaç doğrultusunda söz konusu işlevine devam etmesi ya da açılış onayında belirtilmiş olan görevi doğrultusunda hizmete açılması,

- Tüm kuruluşlarımızda bakım hizmeti alanların, sabit vardiya sistemi sonlanana kadar, salgının kuruluşa yayılmasını önlemek adına günübirlik çıkışlara verilmemesi gerekmektedir.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakanlık, kurum içi toplantılarda alınacak tedbirleri belirledi
12 Haziran 2020 12:24		 İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti açılıyor
12 Haziran 2020 12:09
Bakan Pakdemirli: 138 projeye 120 milyon lira hibe sağlanacak
12 Haziran 2020 11:39		 'Cennet-Cehennem Ören Yeri' asansörü doğal yapıyı bozmuyor'
12 Haziran 2020 11:29
Aile Bakanlığı sokakta çalıştırılan 20 bin çocuğa ulaştı
12 Haziran 2020 09:48		 Tantuni, döner ve köfteye 'eşek ve at eti' katan firmalar
12 Haziran 2020 09:45
Tarım Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan 136 ürünü açıkladı
12 Haziran 2020 09:30		 Otobüs seyahati için ücret tarifesi yeniden belirlendi
12 Haziran 2020 08:20
Maske takmayana para cezası yolda
12 Haziran 2020 06:57		 Kilis'te bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
12 Haziran 2020 06:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:24 - Bakanlık, kurum içi toplantılarda alınacak tedbirleri belirledi12:16 - 'Salgında elektrik ve doğal gaz faturasını ödeyemeyenlerin borcu ertelenmeli'12:15 - Halen görevde kamu personeli dahil 18 kişiye FETÖ gözaltısı12:14 - Gün ortası döviz fiyatları12:13 - FETÖ'cülerin askeri okul mülakatlarındaki usulsüzlükleri ifadelere yansıdı12:09 - İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti açılıyor11:56 - Hrant Dink vakfına yönelik tehdit olayında iddianame hazırlandı11:51 - 'Türk gemi inşa sanayisi dünyada saygın bir yere sahiptir'11:50 - AK Parti'li Özhaseki: Özel sektörümüzün önünü açacak her işte varız11:48 - 'Terör örgütü mensuplarının mezarlarının tahrip edildiği' iddiası yalanlandı
11:47 - Sivas'ta otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı11:45 - Emniyet: Gizli Tanık Garson'dan alınan SD kart bilgileri ile diğer deliller örtüşüyor11:41 - Canlı yayındaki sözleri tepki toplamıştı, 6 yıla kadar hapsi istendi11:39 - Bakan Pakdemirli: 138 projeye 120 milyon lira hibe sağlanacak11:37 - Huzurevlerinde 14 günlük vardiya için yeni karar11:35 - İstanbul'da çiftler, nikah için istedikleri tarihe gün bulamıyor11:31 - Nüfus müdürlükleri Kovid-19 sürecinde yoğun mesaide11:29 - 'Cennet-Cehennem Ören Yeri' asansörü doğal yapıyı bozmuyor'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılmasını ve yeniden cami olarak ibadete açılmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Tantuni, döner ve köfteye 'eşek ve at eti' katan firmalar
Otobüs seyahati için ücret tarifesi yeniden belirlendi
Tarım Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan 136 ürünü açıkladı
Bürokratın Bakana, 'rica ederim' demesi ne kadar uygun!
Online sınavda 'ahlaksız yayın' iddiası istifa getirdi
Maske takmayana para cezası yolda
Tamamlayıcı emeklilik sistemi, 14 milyon çalışanı kapsıyor
Bakan Varank: Covid-19'a etkili çok önemli bir ilacı ürettik
Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik
İBB'nin 2,89 TL'ye aldığı maskeler ortaya çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kanal tedavisi 3
kıs kıs gülmek 1
ziya selçuk'un gökkuşağı desenli tweet atması 1
sinema ve tiyatroların 1 temmuz'da açılması 2
sevgi ile bakmak 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
futbol 1
kim korkar panik ataktan 3
4 dakika 17 saniye 3
düğün davetiyeleri 1
SON İLANLAR
Bayındır Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Bandırma Koyunculuk Araştırma Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası İşçi Alım İlanı
Yenipazar Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İzmir büyükşehir Grandpazar Gıda 3 İşçi Alacak
Zonguldak Kdz Ereğli Belediyesi Geçici 8 İşçi Alacak
Tokat Üzümören Belediyesi 2 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi 5 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi Geçici 15 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam