Huzurevlerinde 14 günlük vardiya için yeni karar

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Resmi kuruluşlardaki engelli ve yaşlılarımızdan ailesine gitmek isteyene, 1 aydan az olmamak şartıyla izin verilecek.

Huzurevleri ile engelli bakım merkezlerinde 15 Haziran'dan itibaren normalleşme adımları atılacak, 1 Temmuz'da gündüz yaşam merkezleri açılacak.

Resmi ve özel tüm kuruluşlarda uygulanan 14 günlük sabit vardiya sistemine 1 Temmuz 2020 tarihine kadar devam edilecek

İŞTE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞININ YAZISI

DAĞITIM YERLERİNE

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen yeni tip koronavirüs (COVID-19) hastalığının ülkemizde de görülmeye başlamasıyla birlikte engelli ve yaşlı bireylere bakım hizmeti sunan resmi ve özel tüm kuruluşlarımızda söz konusu pandeminin etkilerini en aza indirebilmek amacıyla Bakanlığımız tarafından birtakım tedbirler alınmış ve alınan tedbirlerin tüm kuruluşlarımızda titizlikle uygulanması için gerekli talimatlandırmalar yapılmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 'yeni normalleşme' sürecine ilişkin atılan adımlar ve Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak yayınlanan COVID-19 tablolarında yer alan vaka görülme seyri göz önüne alındığında engelli ve yaşlı bireylere bakım hizmeti sunan resmi ve özel tüm kuruluşlarımızda alınan tedbirlere ilişkin normalleşme adımlarının başlatılabilmesine yönelik birtakım düzenlemelerin yapılması gereği hasıl olmuştur.

Buna göre, daha önce iletilen tedbirlere ilişkin talimatlara aykırı olmayacak ve aşağıda belirtilen tarih ve talimatlarla sınırlı olmak kaydıyla tüm resmi, özel ve belediyelere ait engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında;



Resmi ve özel tüm kuruluşlarımızda uygulanan 14 günlük sabit vardiya sistemine 1 Temmuz 2020 tarihine kadar devam edilmesi,

- Engelli ve yaşlılara bakım hizmeti sunan resmi ve özel kuruluşlarımızda hizmet almakta iken COVID-19 pandemisi öncesinde ve pandemi sürecinde ailesi yanına izinli olarak giden engelli ve yaşlılardan kuruluşa dönmeyi talep edenlerin COVID-19 testi yapılarak 14 gün izolasyon kuruluşundaki ya da kuruluştaki tek kişilik sosyal izolasyon odasında izolasyon sürecini tamamladıktan sonra kuruluştaki odasına kabul edilmesi,

- Genel Müdürlüğümüz tarafından resmi bakım kuruluşlarımızda hizmet alan engelli ve yaşlıların aile yanına dönmelerine yönelik çalışma başlatılmış olup bu kapsamda söz konusu taleplere izin verilmesi ve kuruluştan ayrılanların bilgilerinin liste halinde aylık olarak Genel Müdürlüğümüze iletilmesi,

- Özel bakım merkezlerinde istihdam edilecek personelden istenen ve 04.11.2016 tarihli ve 29878 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği'nin 'Merkezde çalıştırılacak personel için istenecek belgeler' başl 35'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen raporun 1 Temmuz 2020 ta kadar özel hastanelerden ya da aile hekimliklerinden tek hekim raporu olarak alınabileceği

- Engelli ve yaşlıların gerekli hijyen tedbirleri alınmak kaydıyla kuruluş bahçelerinden ve katlarda bulunan oturma alanlarından azami yararlanmalarının sağlanması,

- Kuruluş bahçelerinde yapılacak etkinliklere tüm engelli ve yaşlıların düzenli olarak gruplar halinde katılımının sağlanması,

- Sabit vardiya sürecinde engelli ve yaşlıların marketten temin edilmesini talep ettikleri ürünlerin bir ya da birkaç marketten hijyen şartlarına uygun olarak kontrollü bir şekilde kuruluşa alınması ve dağıtımının yapılması gerekmektedir.

15 Haziran 2020 tarihi itibariyle;

- Acil bakım ihtiyacı olduğu tespit edilenlerin, engelli ve yaşlılara hizmet sunan özel bakım kuruluşlarına, kuruluşlarda oluşturulan tek kişilik sosyal izolasyon odalarında en az 14 gün izolasyon sürecini tamamlamak ve söz konusu sürecin öncesi ve sonrasında COVID-19 testi yapılması koşuluyla yerleştirilmesine izin verilmesi,

- Resmi bakım kuruluşlarında hizmet alan ve ailesinin yanına izinli gitmek isteyen engelli ve yaşlılara 1 aydan az olmamak koşuluyla izin verilmesi, izin dönüşü COVID-19 testlerinin yapılarak 14 gün izolasyonda tutulmaları sonrasında normal odaya yerleştirilmeleri,

- Kuruluşlarımızda bakım hizmeti almakta iken sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altına alınan ve tedavi sonrası taburcu edilerek sosyal izolasyon kuruluşunda bakımı sağlanan engelli ve yaşlı bireylerden, 14 günlük süreyi tamamlayanların COVID-19 testi yapılarak hizmet aldıkları kuruluşlara kabulünün yapılması,

- İl Müdürlüğünce uygun görülmesi koşuluyla varsa kuruluşlara ait kamp alanlarının dezenfekte edilmesi ve kuruluşlarda uygulanan tedbirlere aynı şekilde uyulmak suretiyle engelli ve yaşlı sakinlerin kullanımına en az 14 gün kalmaları şartıyla açılması,

- Kampa gitmesi uygun görülen engelli ve yaşlı sakinler ile personelin kuruluşa giriş ve çıkışında COVID-19 testlerinin yaptırılması,

- Engelli ve yaşlı bireylere bakım hizmeti sunan resmi ve özel tüm kuruluşlarımızda pandemi sonrası sosyal hayata uyuma yönelik psiko-sosyal destek çalışmalarının planlanması ve uygulanması,

- Boş zamanları değerlendirmek amacıyla ilgili personel eşliğinde kontrollü, düzenli, yapılandırılmış fiziksel aktivitelerin, kültür ve sanat çalışmalarının planlanması uygulanması, ve

1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle;

- Engelli ve yaşlıların bakım kuruluşlarına yerleştirilme taleplerine ilişkin hane ziyareti ve sosyal inceleme işlemlerinin başlatılması,

- Müstakil binası olan resmi, özel ve belediyelere ait gündüz yaşam merkezlerinin dezenfekte edilip, her kişiye en az 2 metrekare alan kalacak şekilde, etkinliklerin planlanarak hizmete açılması,

- Resmi ve özel tüm kuruluşlarımızda yakın akraba ziyaretlerine izin verilmesi,

- Acil bakım ihtiyacı olduğu tespit edilen ve sıraya alınan engelli ve yaşlıların tertip v nakil işlemlerinin başlatılması,

- Resmi ve özel kuruluşlarımıza tertip, nakil veya yerleştirme işlemi yapılan bireylerin kuruluş bünyesinde oluşturulan izolasyon bloğu, izolasyon katı ya da izolasyon odasında en az 14 gün boyunca bakımının sağlanması,

- Genel Müdürlüğümüzün 20.03.2020 tarihli ve E.808866 sayılı yazısıyla ikinci bir talimata kadar durdurulan evde bakım yardımına ilişkin hane ziyaretleri ve diğer işlemlerin mezkür yazı tarihi öncesinde olduğu gibi yürütülmesi,

- Resmi ve özel bakım merkezleri tarafından engelli bireylere ikametgahlarında sunulan evde bakıma destek hizmetlerinin uygulanmasına yeniden başlanması,

- Kira ya da ücret ödenmeyen sosyal izolasyon kuruluşlarının il müdürlüğü tarafından ihtiyaç doğrultusunda söz konusu işlevine devam etmesi ya da açılış onayında belirtilmiş olan görevi doğrultusunda hizmete açılması,

- Tüm kuruluşlarımızda bakım hizmeti alanların, sabit vardiya sistemi sonlanana kadar, salgının kuruluşa yayılmasını önlemek adına günübirlik çıkışlara verilmemesi gerekmektedir.