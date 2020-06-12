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Bakan Pakdemirli: 138 projeye 120 milyon lira hibe sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: IPARD-II Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 138 projeye 120 milyon lira hibe sağlanacak"
 12 Haziran 2020 11:39
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Bakan Pakdemirli: 138 projeye 120 milyon lira hibe sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD-II Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 138 projeye 120 milyon lira hibe sağlanacağını bildirdi.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, IPARD-II programı kapsamında desteklenecek projelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Yerinde üretim, yerinde işleme ve yerinde kalkınma" anlayışıyla kırsaldaki yatırımları desteklemeye devam ettiklerini belirten Bakan Pakdemirli, bu kapsamda kırsalı kalkındırmak, kente göçü önlemek, kadın ve genç girişimcileri desteklemek ve istihdama katkı sağlamak amacıyla IPARD-II çerçevesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla 42 ilde 16 sektördeki yatırımlara yüzde 40 ila yüzde 70 hibe desteği verdiklerini vurguladı.

Pakdemirli, IPARD II programı çerçevesinde 8 Mayıs 2019 tarihinde yayımlanan 6. başvuru çağrı ilanı kapsamında uygun bulunan projelerin 4. grup sonuçları ile 25 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan 8. başvuru çağrı ilanı kapsamında uygun bulunan projelerin 1. grup sonuçlarının belli olduğunu kaydederek, her iki çağrı kapsamında onaylanan projelerin "www.tkdk.gov.tr" adresinden kamuoyuna açıklandığını belirtti.

İki grupta onaylanan 138 projeye 120 milyon lira hibe sağlanacağını ve bu hibe sayesinde kırsalda toplam 290 milyon liralık yatırım yapılacağını aktaran Pakdemirli, projelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme tedbirinde 33, Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar tedbirinde ise 105 projenin incelemesi tamamlanmış olup 'Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu' tarafından onaylanarak hibe sözleşmelerinin imzalanma süreci başlamıştır. Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbirinde açıklanan projelerin 15'i bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi yatırımı, 7'si zanaatkarlık ve katma değerli ürünler yatırımı, 8'i kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri yatırımı, 3'ü de yenilenebilir enerji yatırımıdır. Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar tedbirinde açıklanan projelerin 60'ı süt işleme tesisi ve süt toplama merkezi, 9'u kırmızı et işleme ve kesimhane, 4'ü kanatlı eti işleme ve kesimhane, 2'si su ürünleri işleme, 30'u meyve-sebze işleme ve soğuk hava deposu yatırımını kapsıyor."
Anadolu Ajansı
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